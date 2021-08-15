UEFA çekildi, Galatasaray açıldı

Galatasaray transfer politikasını bu sezon itibariyle değiştirdi. Son dönemlerde bonservisle oyuncu almamaya özen gösteren sarı-kırmızılılar, bu sezon tekrar kesenin ağzını açtı.Galatasaray transfer politikasını bu sezon itibariyle değiştirdi. Son dönemlerde bonservisle oyuncu almamaya özen gösteren sarı-kırmızılılar, bu sezon tekrar kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılılar üç yıl önce finansal fair-play kuralları çerçevesinde bazı kısıtlamalara tabi tutuldu. UEFA ile yapılandırma anlaşması imzalayan kulüp, bu çerçevede yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etti. Transfer gelirleri ile transfer harcamaları dengesinin pozitif olması şartını içeren anlaşmanın ardından, kadroya katılacak isimlerle ilgili de yeni bir transfer politikasına geçildi.Bu çerçevede kiralık oyuncu transferi adeta yazılı olmayan bir 'kural' haline getirildi, kalıcı transferler 'bedelsiz' yapıldı. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Cim-Bom, bonservis ödeyerek oyuncu almayı bırakarak, neredeyse tüm transferlerini kiralık şeklinde geçici biçimde gerçekleştirme yoluna gitti. Bu süreçte sadece Luyindama (5 milyon euro) ve 300 bin euro ödenen Ozornwafor için bonservis bedelleri ödendi.Haziran ayında Galatasaray'dan yapılan açıklamada UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının sona erdiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından gelen yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılılar oyuncu alımında gaza bastı. Kiralık isimler yerine Nelsson, Cicaldau, Berkan, Barış, Boey gibi oyuncular devam etmekte olan transfer sezonunda toplamda yaklaşık 20 milyon euro bonservis parası ödeyerek kadroya katıldı.