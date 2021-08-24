UEFA Başkanlık Ödülü Simon Kjaer'e

UEFA, Danimarka kaptanı Simon Kjaer'e 2021 UEFA Başkanlık Ödülü'nü verecek.



UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, "Bu yıl Başkanlık Ödülü, futbolun da ötesinde bir durumu takdir edecek. Hayatın ne kadar değerli olduğunun önemli ve ebedi bir hatırlatıcısı olan bir olay yaşadık. Doktorlara ve sağlık personeline, Christian Eriksen'in hayata döndürülmesinde çok önemli olan olağanüstü tepkileri nedeniyle teşekkür ediyorum, onlara hayranlık duyuyorum. Simon Kjaer'e de o anlarda ve en kritik durumda sergilediği örnek liderlik nitelikleri ve muazzam cesareti için minnettarım." ifadelerini kullandı.



Christian Eriksen de bir mesaj yayınlayarak, "Morten Skjoldager, Morten Boesen ve 12 Haziran'da Parken'de bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardılar ve hayatımı kurtardılar. Arkadaşım ve kaptanım Simon Kjaer'e ve takım arkadaşlarıma hem 12 Haziran'da hem de sonrasında verdikleri destek için teşekkür ederim. Benim için bu destek çok şey ifade ediyor." açıklamasını yaptı.



