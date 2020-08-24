UEFA Başkanı duyurdu: 'Sadece FFP yetmiyor!'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play kurallarının geleceğiyle ilgili Reuters'e konuştu.



Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki final sonrası konuşan Ceferi, "Kazandığımız paranın yüzde 90'ını uluslar federasyonlara ve kulüplere veriyoruz. Daha fazla gelir elde etmeyi arzuluyorum çünkü tüm Avrupa futbolunu ancak bu şekilde geliştirebiliriz. UEFA olarak bu fonları dağıtmazsak 55 üye ülkenin 50'si iflas eder ve o ülkede çocuklar daha fazla futbol oynayamaz." ifadelerini kullandı.



"SADECE FFP YETMİYOR! YENİ SİSTEM GEREKLİ"



"UEFA olarak daha fazla gelir elde etmek çok önemli." diyerek sözlerini sürdüren Ceferin, "Futbola daha fazla yatırım gerekiyor ama bunu kurallar ve Finansal Fair Play ile birlikte dengeli rekabeti gözeterek yapmalıyız. Finansal Fair Play artık yeterli değil. Rekabeti gözetmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Çok harcayan kulüplerden alıp diğerlerine aktaracağımız bir sistem gerekli." dedi.



Ceferin, "Rekabet dengesi neden bu kadar önemli? Çünkü, diğer türlü turnuvalarımız ilgi çekici hale gelmez. Çok sıkıcı turnuvalarımız olur ve bunu katiyen istemiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



