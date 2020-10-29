UEFA Başkanı Ceferin: 'VAR'ı sınırlandırabiliriz'

İşte UEFA patronunun sözleri...



"AVRUPA SÜPER LİGİ YOK"



Liglerle aramızda çok sıkı bir bağ var. Sürekli diyalogdayız. Sürekli dillendirilen "Avrupa Süper Ligi", bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Dünyanın en sıkıcı projelerinden biri olur. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen 2-3 kulüp, bunun kendileri için büyük kazanç olacağını düşünüyor. Ciddi bir görüşme yok, bu fikirler futbolu öldürebilir. Kesinlikle buna karşıyım.



"PLAYOFF MANTIKLI DEĞİL"



Her ülke, playoff oynatıp oynatmayacağına kendisi karar verebilir. Ancak yerel liglerin böyle sürmesinin adaptasyon açısından sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Sezon boyunca zirvede olan bir takımı, sezon sonu sadece 1 maçta elemek mantıklı değil.



"VAR'I SINIRLAYABİLİRİZ"



VAR'ı nasıl geliştireceğimize ilişkin birçok teklif var. Bana göre çok net pozisyonlarda kullanılmalı. Bazı liglerde oyun dakikalarca duruyor, bu futbol için iyi bir durum değil. Çözüm VAR'ın kullanımını sınırlandırmak olabilir. Elle oynamalarda netlik tartışılıyor mesela ya da 1-2 cm ofsaytlarda. Penaltıda kalecinin çizgiyi geçip geçmediği de net bir tartışma konusu oluyor.



"ULUSLAR LİGİ SÜRECEK"



UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva. Başladı ve bitecek. Gelecek için iyimser olmalıyız. Uluslar Ligi'nin devamıyla ilgili herhangi bir endişem yok.



"DURUM ENDİŞELENDİRİYOR"



Dünyadaki futbolun durumu beni endişelendiriyor. Hepimizin ekonomik sorumlulukları var. Henüz pandemi bitmedi ve ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. UEFA'nın böyle durumlar için bütçesi var, kulüpler de bundan faydalanacak.



"FFP'DE REFORM OLACAK"



FFP şu anda iyi şekilde çalışıyor ancak sistemde reforma da gitmek lazım, modernize etmemiz gerekiyor. Şu anda konuşmak için erken ancak görüşmelerimiz var.



"LİGLERİ BİTİRMEYİ BAŞARDIK"



EURO 2020'yi Mart ayında erteledik, çok erkendi belki. Ancak liglere ve kupalara öncelik vermek doğru olandı. Her federasyon da bizim yanımızda oldu ve ligleri bitirmeyi başardık. Demek ki doğru karar verdik.



"EURO 2020 OYNANACAKTIR"



Bu sezon liglerin biteceğine ve EURO 2020'nin oynanacağına inanıyorum. Seyirci konusunda kuşkular var ancak ben iyimser olmayı sürdürüyorum. İyimser olmak, şu anda dünyanın ilerlemesini sağlıyor.