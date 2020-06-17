UEFA Başkanı Ceferin açıkladı: İstanbul kararı!

UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verildiğini açıkladı.



UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı toplantıda Lizbon'da son 8 takımla birlikte 8'li final yapma kararı aldı.



12-23 Ağustos tarihinde Lizbon'da 8'li final oynanacak. 10 Temmuz'da 8'li final için kura çekimi yapılacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanması gereken son 4 maç ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 10 Temmuz'daki kura çekiminde bu eşleşmelerin galibiyle karşılaşacak takımlar belli olacak.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA



Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



UEFA'nın bu yönde bir karar alması hem UEFA organizasyonunun daha sağlıklı ilerlemesi hem de Türkiye adına daha avantajlı bir durum oldu.



2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı.



TÜRKİYE İÇİN KARLI ANLAŞMA



Seyircisiz final mi, seyircili final mi? Türkiye açısından koronavirüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak



Tüm organizasyonları birer yıl kaydıracak olan UEFA daha önce yaptığı planlamada Şampiyonlar Ligi finali için şöyle bir yol haritası belirlemişti;



2020 Türkiye

2021 Rusya

2022 Almanya

2023 İngiltere



