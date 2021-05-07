UEFA, Avrupa Süper Ligi cezalarını açıkladı

UEFA, 48 saat içinde başlayan ve taraftarların büyük tepkileri sonrasında sona eren Avrupa Süper Ligi projesinin altında imzası bulunan kulüpler için verilen kararları açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gençlik projelerine 15 milyon euro bağış yapacağı, gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğu kaydedildi.
Öte yandan 9 kulübün, bir daha izinsiz turnuvalara katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi de kabul ettikleri bildirildi.
Ayrıca projeden ayrılmayan Juventus, Barcelona ile Real Madrid için disiplin sürecinin başlatıldığı açıklandı.
PROJEDEN AYRILAN TAKIMLAR
Arsenal FC
AC Milan
Chelsea FC
Atletico Madrid
Inter
Liverpool FC
Manchester City FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gençlik projelerine 15 milyon euro bağış yapacağı, gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğu kaydedildi.
Öte yandan 9 kulübün, bir daha izinsiz turnuvalara katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi de kabul ettikleri bildirildi.
Ayrıca projeden ayrılmayan Juventus, Barcelona ile Real Madrid için disiplin sürecinin başlatıldığı açıklandı.
PROJEDEN AYRILAN TAKIMLAR
Arsenal FC
AC Milan
Chelsea FC
Atletico Madrid
Inter
Liverpool FC
Manchester City FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC