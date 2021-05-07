UEFA, Avrupa Süper Ligi cezalarını açıkladı

UEFA, 48 saat içinde başlayan ve taraftarların büyük tepkileri sonrasında sona eren Avrupa Süper Ligi projesinin altında imzası bulunan kulüpler için verilen kararları açıkladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gençlik projelerine 15 milyon euro bağış yapacağı, gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğu kaydedildi.



Öte yandan 9 kulübün, bir daha izinsiz turnuvalara katılmaları durumunda 100 milyon euro tazminat ödemeyi de kabul ettikleri bildirildi.



Ayrıca projeden ayrılmayan Juventus, Barcelona ile Real Madrid için disiplin sürecinin başlatıldığı açıklandı.



PROJEDEN AYRILAN TAKIMLAR



Arsenal FC

AC Milan

Chelsea FC

Atletico Madrid

Inter

Liverpool FC

Manchester City FC

Manchester United FC

Tottenham Hotspur FC



