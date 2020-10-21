UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 6 kezle Sevilla oldu.

Haber; AA
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
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21 Ekim 2020 15:35
Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 6 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 6, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1

- Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 12, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

- Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

- Şampiyonlar ve finalistler

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-2010 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon

 Şampiyon

 Finalist

 Sonuç
1971-72

 Tottenham

 Wolverhampton

 2-1, 1-1
1972-73

 Liverpool

 B.Mönchengladbach

 3-0, 0-2
1973-74

 Feyenoord

 Tottenham

 2-2, 2-0
1974-75

 B.Mönchengladbach

 Twente

 0-0, 5-1
1975-76

 Liverpool

 Brugge

 3-2, 1-1
1976-77

 Juventus

 Athletic Bilbao

 1-0, 1-2
1977-78

 PSV

 Bastia

 0-0, 3-0
1978-79

 B.Mönchengladbach

 Kızılyıldız

 1-1, 1-0
1979-80

 Eintracht Frankfurt

 B.Mönchengladbach

 2-3, 1-0
1980-81

 Ipswich Town

 AZ Alkmaar

 3-0, 2-4
1981-82

 Göteborg

 Hamburg

 1-0, 3-0
1982-83

 Anderlecht

 Benfica

 1-0, 1-1
1983-84

 Tottenham

 Anderlecht

 1-1, 1-1 (4-3 pen.)
1984-85

 Real Madrid

 Videoton

 3-0, 0-1
1985-86

 Real Madrid

 Köln

 5-1, 0-2
1986-87

 Göteborg

 Dundee United

 1-0, 1-1
1987-88

 Bayer Leverkusen

 Espanyol

 0-3, 3-0 (3-2 pen.)
1988-89

 Napoli 

 Stuttgart

 2-1, 3-3
1989-90

 Juventus

 Fiorentina

 3-1, 0-0
1990-91

 Inter

 Roma

 2-0, 0-1
1991-92

 Ajax

 Torino

 2-2, 0-0
1992-93

 Juventus

 Borussia Dortmund

 3-1, 3-0
1993-94

 Inter

 Salzburg

 1-0, 1-0
1994-95

 Parma

 Juventus

 1-0, 1-1
1995-96

 Bayern Münih

 Bordeaux

 2-0, 3-1
1996-97

 Schalke 04

 Inter

 1-0, 0-1 (4-1 pen.)
1997-98

 Inter

 Lazio

 3-0
1998-99

 Parma

 Olympique Marsilya

 3-0
1999-00

 Galatasaray

 Arsenal

 0-0 (4-1 pen.)
2000-01

 Liverpool

 Alaves

 5-4 (uzatmada)
2001-02

 Feyenoord

 Borussia Dortmund

 3-2
2002-03

 Porto

 Celtic

 3-2 (uzatmada)
2003-04

 Valencia

 Olympique Marsilya

 2-0
2004-05

 CSKA Moskova

 Sporting Lizbon

 3-1
2005-06

 Sevilla

 Middlesbrough

 4-0
2006-07

 Sevilla

 Espanyol

 2-2 (3-1 pen.)
2007-08

 Zenit

 Glasgow Rangers

 2-0
2008-09

 Shakhtar Donetsk

 Werder Bremen

 2-1 (uzatmada)
2009-10

 Atletico Madrid

 Fulham

 2-1 (uzatmada)
2010-11

 Porto

 Braga

 1-0
2011-12

 Atletico Madrid

 Athletic Bilbao

 3-0
2012-13

 Chelsea

 Benfica

 2-1
    2013-14     Sevilla     Benfica     0-0 (4-2 pen.)
    2014-15     Sevilla     Dnipro     3-2
    2015-16     Sevilla      Liverpool     3-1
    2016-17     Manchester United     Ajax     2-0
    2017-18     Atletico Madrid     Olympique Marsilya     3-0
    2018-19     Chelsea     Arsenal     4-1
    2019-20     Sevilla     Inter     3-2
 

- Fuar Şehirleri Kupası 

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon

 Şampiyon

 Finalist

 Sonuç
1955-58

 Barcelona Karması

 Londra Karması

 2-2, 6-0
1958-60

 Barcelona Karması

 Birmingham

 0-0, 4-1
1960-61

 Roma

 Birmingham

 2-2, 2-0
1961-62

 Valencia

 Barcelona

 6-2, 1-1
1962-63

 Valencia

 Dinamo Zagreb

 1-2, 2-0
1963-64

 Real Zaragoza

 Valencia

 2-1
1964-65

 Ferencvaros

 Juventus

 1-0
1965-66

 Barcelona

 Real Zaragoza

 0-1, 4-2
1966-67

 Dinamo Zagreb

 Leeds United

 2-0, 0-0
1967-68

 Leeds United

 Ferencvaros

 1-0, 0-0
1968-69

 Newcastle United

 Ujpesti Dozsa

 3-0, 3-2
1969-70

 Arsenal

 Anderlecht

 1-3, 3-0
1970-71

 Leeds United

 Juventus

 2-2, 1-1
Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.



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