UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Sezon



Şampiyon



Finalist



Sonuç



1971-72



Tottenham



Wolverhampton



2-1, 1-1



1972-73



Liverpool



B.Mönchengladbach



3-0, 0-2



1973-74



Feyenoord



Tottenham



2-2, 2-0



1974-75



B.Mönchengladbach



Twente



0-0, 5-1



1975-76



Liverpool



Brugge



3-2, 1-1



1976-77



Juventus



Athletic Bilbao



1-0, 1-2



1977-78



PSV



Bastia



0-0, 3-0



1978-79



B.Mönchengladbach



Kızılyıldız



1-1, 1-0



1979-80



Eintracht Frankfurt



B.Mönchengladbach



2-3, 1-0



1980-81



Ipswich Town



AZ Alkmaar



3-0, 2-4



1981-82



Göteborg



Hamburg



1-0, 3-0



1982-83



Anderlecht



Benfica



1-0, 1-1



1983-84



Tottenham



Anderlecht



1-1, 1-1 (4-3 pen.)



1984-85



Real Madrid



Videoton



3-0, 0-1



1985-86



Real Madrid



Köln



5-1, 0-2



1986-87



Göteborg



Dundee United



1-0, 1-1



1987-88



Bayer Leverkusen



Espanyol



0-3, 3-0 (3-2 pen.)



1988-89



Napoli



Stuttgart



2-1, 3-3



1989-90



Juventus



Fiorentina



3-1, 0-0



1990-91



Inter



Roma



2-0, 0-1



1991-92



Ajax



Torino



2-2, 0-0



1992-93



Juventus



Borussia Dortmund



3-1, 3-0



1993-94



Inter



Salzburg



1-0, 1-0



1994-95



Parma



Juventus



1-0, 1-1



1995-96



Bayern Münih



Bordeaux



2-0, 3-1



1996-97



Schalke 04



Inter



1-0, 0-1 (4-1 pen.)



1997-98



Inter



Lazio



3-0



1998-99



Parma



Olympique Marsilya



3-0



1999-00



Galatasaray



Arsenal



0-0 (4-1 pen.)



2000-01



Liverpool



Alaves



5-4 (uzatmada)



2001-02



Feyenoord



Borussia Dortmund



3-2



2002-03



Porto



Celtic



3-2 (uzatmada)



2003-04



Valencia



Olympique Marsilya



2-0



2004-05



CSKA Moskova



Sporting Lizbon



3-1



2005-06



Sevilla



Middlesbrough



4-0



2006-07



Sevilla



Espanyol



2-2 (3-1 pen.)



2007-08



Zenit



Glasgow Rangers



2-0



2008-09



Shakhtar Donetsk



Werder Bremen



2-1 (uzatmada)



2009-10



Atletico Madrid



Fulham



2-1 (uzatmada)



2010-11



Porto



Braga



1-0



2011-12



Atletico Madrid



Athletic Bilbao



3-0



2012-13



Chelsea



Benfica



2-1



2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 pen.) 2014-15 Sevilla Dnipro 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0 2017-18 Atletico Madrid Olympique Marsilya 3-0 2018-19 Chelsea Arsenal 4-1 2019-20 Sevilla Inter 3-2

Sezon



Şampiyon



Finalist



Sonuç



1955-58



Barcelona Karması



Londra Karması



2-2, 6-0



1958-60



Barcelona Karması



Birmingham



0-0, 4-1



1960-61



Roma



Birmingham



2-2, 2-0



1961-62



Valencia



Barcelona



6-2, 1-1



1962-63



Valencia



Dinamo Zagreb



1-2, 2-0



1963-64



Real Zaragoza



Valencia



2-1



1964-65



Ferencvaros



Juventus



1-0



1965-66



Barcelona



Real Zaragoza



0-1, 4-2



1966-67



Dinamo Zagreb



Leeds United



2-0, 0-0



1967-68



Leeds United



Ferencvaros



1-0, 0-0



1968-69



Newcastle United



Ujpesti Dozsa



3-0, 3-2



1969-70



Arsenal



Anderlecht



1-3, 3-0



1970-71



Leeds United



Juventus



2-2, 1-1





Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 6 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:Sevilla (İspanya) 6, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:İspanya 12, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-2010 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.