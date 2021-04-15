Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden, bu periyotta Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, TFF 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattında girdi.



TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde son 4 maçını puansız geçerek 30. haftayı 25 puanla 16. sırada tamamladı. Akhisarspor'un düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor'la 6, Aydeniz Et Balıkesirspor'la 7 puan farkı bulunuyor.



Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon veda edebilir.



Ligde 31. haftada 18 Nisan Pazar günü Altınordu'yu konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, Altay, GZT Giresunspor (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla ligi tamamlayacak.



- UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti



2012-2013'ten itibaren 7 sezon kesintisiz Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.



Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu.



Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.







