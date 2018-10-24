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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Grup aşamasının üçüncü haftasında 25 Ekim Perşemba akşamı 24 karşılaşma oynanacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, gruplarındaki üçüncü maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
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24 Ekim 2018 13:19
UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda TSİ 19.55'te karşılaşacak.

Beşiktaş I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'i TSİ 22.00'de ağırlarken, Akhisarspor ise J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ekibine TSİ 22.00'de konuk olacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.55 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Zürih (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

19.55 Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya)

19.55 Salzburg (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)

19.55 Kopenhag (Danimarka) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Zenit (Rusya) - Bordeaux (Fransa)

19.55 Anderlecht (Belçika) - Fenerbahçe

19.55 Spartak Trnava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Vorskla Poltava (Ukrayna)

19.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

19.55 Dudelange (Lüksemburg) - Olympiakos (Yunanistan)

19.55 Milan (İtalya) - Real Betis (İspanya)

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Spartak Moskova (Rusya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

22.00 Beşiktaş - Genk (Belçika)

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Malmö (İsveç)

22.00 Sevilla (İspanya) - Akhisarspor

22.00 Standard Liege (Belçika) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Jablonec (Çekya) - Astana (Kazakistan)

22.00 Rennes (Fransa) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Chelsea (İngiltere) - BATE Borisov (Belarus)

22.00 PAOK (Yunanistan) - Vidi (Macaristan)

 

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