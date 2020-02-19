UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir
23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir
23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın