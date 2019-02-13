Fenerbahçe-Zenit mücadelesiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe oynanacak 15 maçla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacakve maç Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe günü yapılacak karşılaşmalar şöyle:
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) Bein Sports 1
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) Bein Sports 3
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) Bein Sports 2
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Bein MAX 1
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) Bein MAX 2
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) Bein Connect
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) Bein Connect
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) Bein Sports 4
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) Bein MAX 2
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) Bein Sports 4
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) Bein MAX 1
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) Bein Sports 2
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) Bein Sports 3
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) Bein Connect
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Bein Connect
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacakve maç Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe günü yapılacak karşılaşmalar şöyle:
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) Bein Sports 1
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) Bein Sports 3
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) Bein Sports 2
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Bein MAX 1
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) Bein MAX 2
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) Bein Connect
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) Bein Connect
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) Bein Sports 4
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) Bein MAX 2
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) Bein Sports 4
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) Bein MAX 1
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) Bein Sports 2
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) Bein Sports 3
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) Bein Connect
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Bein Connect
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın