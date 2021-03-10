UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, 11 Mart Perşembe günü oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
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10 Mart 2021 14:47
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 11 Mart Perşembe günü yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



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