UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele etmesi olası 3 temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler
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18 Eylül 2020 09:49
UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin, muhtemel rakipleri belli oldu.

Turnuvanın playoff eşleşmeleri ise 18 Eylül 2020 (Bugün) saat 15.00'te Nyon'da çekilecek kura sonrası belli olacak.

Beşiktaş'ın Rio Ave'yi mağlup etmesi ve playoff turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

CSKA-Sofia (Bulgaristan) / B36 (Faroe)
AC Milan (İtalya) / Bodo/Glimt (Norveç)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Motherwell (İskoçya)

Galatasaray'ın Hajduk Split'i mağlup etmesi ve playoff turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

Rostov (Rusya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Willem II (Hollanda) / Rangers (İskoçya)
Fehervar (Macaristan) / Reims (Fransa)
FCSB (Romanya) / Slovan Liberec (Çekya)

Alanyaspor'un Rosenborg'u mağlup etmesi ve playoff turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri:

Sporting CP (Portekiz) / Aberdeen (İskoçya)
Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda)
Copenhagen (Danimarka) / Piast Gliwice (Polonya)



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