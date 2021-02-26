UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri kura çekimiyle belli olacak. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü
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26 Şubat 2021 12:02
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler kura çekimi sonrası belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15:00'te başlayacak. Kura çekimini her zaman olduğu gibi Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 11 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.

İŞTE SON 16 TAKIM

AC Milan
Ajax
Arsenal
Dinamo Zagreb
Dinamo Kiev
Granada
Manchester United
Molde
Olympiakos
Rangers
Roma
Shakhtar Donetsk
Slavia Prag
Tottenham
Villarreal
Young Boys



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