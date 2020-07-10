UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre'nin Nyon kentinte 10 Temmuz Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı son 16 Turu'nun ardından karşılaşmaların tamamı Almanya'da tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak ve 21 Ağustos'ta final maçıyla perde kapanacak.



Çeyrek final, yarı final ve ev sahibi avantajı kura çekimi 10 Temmuz Cuma TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Almanya'daki son 16 turunda ilk maçları oynanan 6 müsabaka ilk maç skorlarına göre, kalan 2 maç ise direkt tek maç üzerinden değerlendirilecek.



Son 16 turu ilk maçı oynanan eşleşmeler:



İstanbul Başakşehir 1-0 Copenhagen

Eintracht Frankfurt 0-3 Basel

LASK 0-5 Manchester United

Olympiacos 1-1 Wolves

Rangers 1-3 Leverkusen

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk



Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:



Internazionale Milano - Getafe

Sevilla - Roma



TEMSİLCİMİZ BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?



İlk maçı sahasında 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 2. maçı kazanması ve berabere kalması halinde veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayacak.



MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER



Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de

Final: 21 Ağustos saat 21:00'de



Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.



