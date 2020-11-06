UEFA Avrupa Ligi'nde kral Yusuf Yazıcı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular



6 - Yusuf Yazıcı



4 - Paco Alcacer



4- Munas Dabbur



4 - Darwin Nunez



4 - Michael Liendl



4 - Elton Acolatse



4 - Mıkael Ishak



