UEFA Avrupa Ligi'nde kral Yusuf Yazıcı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular
6 - Yusuf Yazıcı
4 - Paco Alcacer
4- Munas Dabbur
4 - Darwin Nunez
4 - Michael Liendl
4 - Elton Acolatse
4 - Mıkael Ishak
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular
6 - Yusuf Yazıcı
4 - Paco Alcacer
4- Munas Dabbur
4 - Darwin Nunez
4 - Michael Liendl
4 - Elton Acolatse
4 - Mıkael Ishak