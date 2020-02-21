UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Glasgow Rangers ile Braga karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rangers, 3-2'lik skorla kazandı.
Braga, 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Ruiz'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.
Rangers, 67. dakikada Ianis Hagi ile farkı 1'e indirdi. Aribo, 75'te skora dengeyi getirdi. Ianis Hagi, 82. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maçın sonucunu belirledi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.
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Braga, 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Ruiz'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.
Rangers, 67. dakikada Ianis Hagi ile farkı 1'e indirdi. Aribo, 75'te skora dengeyi getirdi. Ianis Hagi, 82. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maçın sonucunu belirledi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın