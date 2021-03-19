UEFA Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi bugün TSİ 15.00'te başlayacak.
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
KURADAKİ TAKIMLAR
Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
KURADAKİ TAKIMLAR
Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax