UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finalistler belli oldu.
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
Kura çekiminin 19 Mart Cuma günü yapılacağı çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle oluştu:
Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
Kura çekiminin 19 Mart Cuma günü yapılacağı çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle oluştu:
Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax