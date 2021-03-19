UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar oynanan 8 karşılaşma sonrası belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
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19 Mart 2021 01:10
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finalistler belli oldu.

Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.

Kura çekiminin 19 Mart Cuma günü yapılacağı çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle oluştu:

Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax



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