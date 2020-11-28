UEFA Avrupa Ligi tarihinin finalistleri ve kazananları

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa'nın iki numaralı kupasıdır. Kısa adı UEL olan UEFA Avrupa Ligi, 1971'den bu yana iki farklı isimle anılmıştır. 1971-1999 arasında düzenlenen UEFA Kupa Galipleri Kupası da bu turnuvaya dahil edilmiştir. Bir önceki adı UEFA Kupası olan turnuva, 2004/05'ten bu yana grup aşamalı ve elemeli olark organize edilmektedir. 2009 yılında UEFA Intertoto Kupası da bu turnuvaya dahil edilmiştir. UEFA Kupası ilk olarak 1955 ile 1971 arasında UEFA Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmiştir. İlk sezon 11 takım, son sezon ise 64 takım turnuvaya katılmıştır.UEFA Avrupa Ligi finalleri, futbol dünyası açısından önemle takip edilen müsabakalardan bir tanesidir. Kazananı UEFA Şampiyonlar Ligi finalistiyle UEFA Süper Kupa finali oynamaktadır. Kazanan takımlar tarihe adını altın harflerle yazdırır. Dünyada milyonlarca futbolsever, UEFA Avrupa Ligi final maçlarını takip etmektedir. UEFA Avrupa Ligi finalleri ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesini yeniden hatırlayalım.2019-20 UEFA Avrupa Ligi finalleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Almanya'da oynanmıştır. Son 16 turu rövanş müsabakalarının tamamı Almanya'daki çeşitli stadyumlarda düzenlenmiştir. Sevilla ve Inter, zorlu rakipleri geçerek adlarını finale yazdırmışlardır. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, İtalyan devi Inter'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştır ve adını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır. Sevilla'nın gollerini Luuk De Jong (2) ve Romelu Lukaku (KK) atmıştır.Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal karşı karşıya gelmiştir. İki İngiliz ekibinin karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i 4-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanmıştır. Chelsea'ye zaferi getiren golleri Olivier Giroud, Pedro ve Eden Hazard (2) atmıştır. Chelsea, böylece tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır.Fransa'nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais stadında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Fransız ekibi Marsilya ve İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya gelmiştir. Marsilya'da daha sonra Türkiye'de de oynayacak olan Adil Rami, Luiz Gustavo, Kostas Mitroglou da oynamıştır. Maçın galibi ise 3-0'lık skorla Atletico Madrid olmuştur. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antoine Griezmann (2) ve Gabi atmıştır.İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United ile Ajax karşı karşıya gelmiştir. Manchester United, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 kazanmıştır.İsviçre'nin Basel kentindeki St.Jakob-Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Liverpool ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Bu finalde ilk kez gol çizgisi teknolojisi kullanılmıştır. Her iki takımda da daha sonra Türkiye'de oynamış futbolcular yer almıştır. Daniel Sturridge, Martin Skrtel, Mariano, Adil Rami, Steven Nzonzi bu mücadelede süre almıştır. Sevilla, mücadeleyi 3-1 kazanmış ve kupayı kaldıran taraf olmuştur. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Kevin Gameiro ve Coke (2) atmıştır. Liverpool'un tek tgolü ise Sturridge'ten gelmiştir.Polonya'nın Varşova kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Ukrayna'dan Dnipro Dnipropetrovsk takımı ile İspanya'dan Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Sevilla 3-2'lik skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Grzegorz Krychowiak ve Carlos Bacca (2) atmıştır.İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadyumu'nda Sevilla ile Benfica karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirlemiştir. Sevilla 4 penaltı atışından da isabet sağlarken, Benfica'da ise Oscar Cardozo ve Rodrigo penaltı atışlarından faydalanamamıştır. Benfica, böylece üst üste ikinci kez adını UEFA Avrupa Ligi kazanan takımlar arasına yazdırma fırsatını kaçırmıştır.Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Amsterdam Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Benfica ile Chelsea karşı karşıya gelmiştir. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Chelsea kazanmıştır. Chelsea, Fernando Torres ile öne geçmiştir. Benfica, Oscar Cardozo ile beraberliği yakaladıktan sonra 90+3. dakikada Branislav Ivanovic'İn golüne engel olamamıştır.Romanya'nın Bükreş kentindeki Arena Nationala'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, Radamel Falcao (2) ve Diego Ribas'ın golleriyle kazanmıştır. Mücadelede Türk futbolcu Arda Turan da oynamıştır.İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin kentindeki Aviva Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Portekiz ekipleri Porto ve Braga karşı karşıya gelmiştir. Porto'ya 1-0'lık zafer ile kupayı getiren golü Radamel Falcao atmıştır.Almanya'nın Hamburg kentindeki HSH Nordbank Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Fulham karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, normal süresi Diego Forlan ve Simon Davies'in karşılıklı golleriyle uzatmalara giden finali Diego Forlan'ın 116. dakikadaki golüyle kazanmıştır.Bu sezon turnuva UEFA Kupası adıyla oynanmıştır. Final müsabakası İstanbul'da bulunan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenmiştir. UEFA Kupası Final maçında Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşı karşıya gelmiştir. Kupayı kazanan 2-1'lik sonuçla Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile olmuştur. Shakhtar'a zaferi getiren golleri Luiz Adriano ve Jadson atmıştır. Ukrayna'nın Shakhtar ekibi tarihinde ilk kez UEFA Kupası şampiyonu olmuştur.İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanmıştır. UEFA Kupası final maçında Zenit Saint Petersburg ve Glasgow Rangers takımları karşılaşmıştır. Zenit'e kupayı getiren golleri 72. dakikada Igor Denisov ve 90+4. dakikada Konstantin Zyryanov atmıştır. Zenit'te oynayan Türk futbolcu Fatih Tekke, bu mücadelede 90 dakika sahada kalmıştır. Daha sonra Fenerbahçe'yi de çalıştıracak olan Dick Advocaat, bu maçta Zenit'in teknik direktörlüğünü yapmıştır.İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan mücadelede Espanyol ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Sevilla, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazanmıştır. Mücadelede Espanyol adında gol atan isimlerden biri de daha sonra Galatasaray forması giyecek olan Albert Riera'dır. Sevilla'nın gol atanlarından biri de daha sonra Beşiktaş forması giyecek olan Adriano'dur.Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında İngiliz ekibi Middlesbrough ile İspanyol Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Sevilla, finali 4-0 gibi net bir skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Luis Fabiano, Enzo Maresca (2) ve Frederic Kanoute atmıştır.Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelede Sporting Lizbon ile CSKA Moskova karşı karşıya gelmiştir. CSKA Moskova, ev sahibi taraftarların önünde Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etmiştir. CSKA'nın gollerini Aleksei Berezutski, Yuri Zhirkov ve Vagner Love atmıştır. CSKA Moskova böylece UEFA Kupası kazanan takımlardan birisi olmuştur.İsveç'in Göteborg şehrindeki Ullevi stadında oynanan UEFA Kupası final maçında Sevilla ile Marsilya karşı karşıya gelmiştir. Pierluigi Collina'nın yönettiği müsabakada Valencia, Vicente ve Mista'nın golleriyle 2-0 kazanmıştır. Finalist Valencia, önceki turlarda Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni elemeyi başarmıştır. Şampiyon Valencia'yı o sezon UEFA Kupası'nda yenen tek takımsa Gençlerbirliği olmuştur.İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuha'da oynanan UEFA Kupası final maçında Celtic ile Porto karşılaşmıştır. Denizlispor'u 4. turda eleyerek finale yükselen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto, 3-2'lik skorla kazanmıştır. Galibiyeti getiren golleri Derlei (2) ve Alenichev atmıştır. Jose Mourinho, UEFA Kupası tarihine adını ilk kez yazdırmış ve kazananlardan biri olmuştur.Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feijenoord Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında ev sahibi Feyenoord ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelmiştir. Feyenoord, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmıştır. Feyenoord'a evinde zaferi getiren golleri daha sonra Fenerbahçe forması giyecek olan Pierre Van Hooijdonk (2) ve John Dahl Tomasson atmıştır.Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalenstadion'da oynanan mücadelede Liverpool ve Alaves karşı karşıya gelmiştir. Liverpool, uzatmalar sonucunda 5-4 kazanmıştır. Liverpool'a zaferi getiren golleri Markus Babbel, Steven Gerrard, Gary McAllister, Robbie Fowler ve Delfi Geli [K) atmıştır.Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Galatasaray kazanmıştır. Bu aynı zamanda bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı olmuştur. Galatasaray, UEFA Kupası finallerine yükselen ilk Türk takımıdır. Aynı zamanda sarı kırmızılılar, UEFA Kupası kazanan takımlardan bir tanesi olmuştur.UEFA Kupası finali, ilk kez düzenlendiği 1971-72'den 1996-97'ye kadar çift maç sistemiyle oynamıştır.Tottenham 3-2 Wolverhampton WanderersLiverpool 3-2 MönchengladbachFeyenoord 4-2 TottenhamMönchengladbach 5-1 TwenteLiverpool 4-3 Club BruggeJuventus 2-2 Athletic Bilbao (Deplasman golüyle Juventus)PSV Eindhoven 3-0 BastiaMönchengladbach 2-1 KızılyıldızEintracht Frankfurt 3-3 Mönchengladbach (Deplasman golüyle Frankfurt)Ipswich Town 5-4 AZ AlkmaarGöteborg 4-0 HamburgAnderlecht 2-1 BenficaTottenham 2-2 Anderlecht (Pen. 4-3 Tottenham)Real Madrid 3-1 VideotonReal Madrid 5-3 KölnGöteborg 2-1 Dundee UnitedLeverkusen 3-3 Espanyol (Pen. 3-2 Leverkusen)Napoli 5-4 StuttgartJuventus 3-1 FiorentinaInter 2-1 RomaAjax 2-2 Torino (Deplasman golü kuralıyla Ajax)Juventus 6-1 DortmundInter 2-0 Austria SalzburgParma 2-1 JuventusBayern Münih 5-1 BordeauxSchalke 1-1 Inter (Pen 4-1 Schalke)Inter 3-0 LazioParma 3-0 MarsilyaGalatasaray 0-0 Arsenal (Pen 4-1 Galatasaray)Liverpool 5-4 AlavesFeyenoord 3-2 DortmundPorto 3-2 CelticValencia 2-0 MarsilyaCSKA Moskova 3-1 Sporting LizbonSevilla 4-0 MiddlesbroughSevilla 2-2 Espanyol (Pen 3-1 Sevilla)Zenit 2-0 RangersShakhtar Donetsk 2-1 Werder BremenAtletico Madrid 2-1 FulhamPorto 1-0 BragaAtletico Madrid 3-0 Athletic BilbaoChelsea 2-1 BenficaSevilla 0-0 Benfica (Pen 4-2 Sevilla)Sevilla 3-2 Dnipro DnipropetrovskSevilla 3-1 LiverpoolManchester United 2-0 AjaxAtletico Madrid 3-0 MarsilyaChelsea 4-1 ArsenalSevilla 3-2 InterSevilla, 2006'dan 2020'ye kadar tam 6 kez final oynamış ve 6'sını da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nin en çok kazanan ve en başarılı takımı olmuştur. Inter ise 1991, 1994 ve 1998'de 3 kez kazanmıştır ancak 1997 ve 2020'deki finalleri ise kaybetmiştir. Liverpool ve Juventus ise 4 finalin 3'ünü kazanmışlardır. Atletico Madrid 2010, 2012 ve 2018'de yükseldiği finallerin tamamında kazanan olmuştur. Galatasaray ise 2000 yılındaki başarısıyla hem finale yükselen hem de kupayı kaldıran tek Türk takımı olmuştur.UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan ülke 12 ile İspanya'dır. İngiltere'nin ve İtalya'nın 9'ar kupası, 7'şer kaybedilen finali vardır. Almanlar ise 6 kez kazanıp 8 kez finalde kaybetmiştir.UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde iki teknik adam 3 kez kupa başarısı yaşamıştır. Giovanni Trapattoni Inter ve Juventus ile 3 kez, Unai Emery ise Sevilla ile 3 kez kupa kazanmıştır. Kupayı kaldıaran tek Türk teknik adam ise Fatih Terim'dir. Kupayı kazanan teknik adamlar açısından İspanya 11, İtalya ise 10 kez ile öne çıkan ülkeler olmuştur.