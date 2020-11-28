UEFA Avrupa Ligi tarihinin finalistleri ve kazananları

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa'nın iki numaralı kupasıdır. Kısa adı UEL olan UEFA Avrupa Ligi, 1971'den bu yana iki farklı isimle anılmıştır. 1971-1999 arasında düzenlenen UEFA Kupa Galipleri Kupası da bu turnuvaya dahil edilmiştir. Bir önceki adı UEFA Kupası olan turnuva, 2004/05'ten bu yana grup aşamalı ve elemeli olark organize edilmektedir. 2009 yılında UEFA Intertoto Kupası da bu turnuvaya dahil edilmiştir. UEFA Kupası ilk olarak 1955 ile 1971 arasında UEFA Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmiştir. İlk sezon 11 takım, son sezon ise 64 takım turnuvaya katılmıştır.
UEFA Avrupa Ligi finalleri, futbol dünyası açısından önemle takip edilen müsabakalardan bir tanesidir. Kazananı UEFA Şampiyonlar Ligi finalistiyle UEFA Süper Kupa finali oynamaktadır. Kazanan takımlar tarihe adını altın harflerle yazdırır. Dünyada milyonlarca futbolsever, UEFA Avrupa Ligi final maçlarını takip etmektedir. UEFA Avrupa Ligi finalleri ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesini yeniden hatırlayalım.
UEFA Avrupa Ligi Finalistleri ve Kazananları
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
2019-20 UEFA Avrupa Ligi finalleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Almanya'da oynanmıştır. Son 16 turu rövanş müsabakalarının tamamı Almanya'daki çeşitli stadyumlarda düzenlenmiştir. Sevilla ve Inter, zorlu rakipleri geçerek adlarını finale yazdırmışlardır. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, İtalyan devi Inter'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştır ve adını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır. Sevilla'nın gollerini Luuk De Jong (2) ve Romelu Lukaku (KK) atmıştır.
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal karşı karşıya gelmiştir. İki İngiliz ekibinin karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i 4-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanmıştır. Chelsea'ye zaferi getiren golleri Olivier Giroud, Pedro ve Eden Hazard (2) atmıştır. Chelsea, böylece tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır.
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Fransa'nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais stadında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Fransız ekibi Marsilya ve İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya gelmiştir. Marsilya'da daha sonra Türkiye'de de oynayacak olan Adil Rami, Luiz Gustavo, Kostas Mitroglou da oynamıştır. Maçın galibi ise 3-0'lık skorla Atletico Madrid olmuştur. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antoine Griezmann (2) ve Gabi atmıştır.
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United ile Ajax karşı karşıya gelmiştir. Manchester United, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 kazanmıştır.
2015-16 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İsviçre'nin Basel kentindeki St.Jakob-Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Liverpool ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Bu finalde ilk kez gol çizgisi teknolojisi kullanılmıştır. Her iki takımda da daha sonra Türkiye'de oynamış futbolcular yer almıştır. Daniel Sturridge, Martin Skrtel, Mariano, Adil Rami, Steven Nzonzi bu mücadelede süre almıştır. Sevilla, mücadeleyi 3-1 kazanmış ve kupayı kaldıran taraf olmuştur. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Kevin Gameiro ve Coke (2) atmıştır. Liverpool'un tek tgolü ise Sturridge'ten gelmiştir.
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Polonya'nın Varşova kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Ukrayna'dan Dnipro Dnipropetrovsk takımı ile İspanya'dan Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Sevilla 3-2'lik skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Grzegorz Krychowiak ve Carlos Bacca (2) atmıştır.
2013-14 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadyumu'nda Sevilla ile Benfica karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirlemiştir. Sevilla 4 penaltı atışından da isabet sağlarken, Benfica'da ise Oscar Cardozo ve Rodrigo penaltı atışlarından faydalanamamıştır. Benfica, böylece üst üste ikinci kez adını UEFA Avrupa Ligi kazanan takımlar arasına yazdırma fırsatını kaçırmıştır.
2012-13 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Amsterdam Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Benfica ile Chelsea karşı karşıya gelmiştir. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Chelsea kazanmıştır. Chelsea, Fernando Torres ile öne geçmiştir. Benfica, Oscar Cardozo ile beraberliği yakaladıktan sonra 90+3. dakikada Branislav Ivanovic'İn golüne engel olamamıştır.
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Romanya'nın Bükreş kentindeki Arena Nationala'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, Radamel Falcao (2) ve Diego Ribas'ın golleriyle kazanmıştır. Mücadelede Türk futbolcu Arda Turan da oynamıştır.
2010-11 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin kentindeki Aviva Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Portekiz ekipleri Porto ve Braga karşı karşıya gelmiştir. Porto'ya 1-0'lık zafer ile kupayı getiren golü Radamel Falcao atmıştır.
2009-10 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Almanya'nın Hamburg kentindeki HSH Nordbank Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Fulham karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, normal süresi Diego Forlan ve Simon Davies'in karşılıklı golleriyle uzatmalara giden finali Diego Forlan'ın 116. dakikadaki golüyle kazanmıştır.
2008-09 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Bu sezon turnuva UEFA Kupası adıyla oynanmıştır. Final müsabakası İstanbul'da bulunan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenmiştir. UEFA Kupası Final maçında Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşı karşıya gelmiştir. Kupayı kazanan 2-1'lik sonuçla Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile olmuştur. Shakhtar'a zaferi getiren golleri Luiz Adriano ve Jadson atmıştır. Ukrayna'nın Shakhtar ekibi tarihinde ilk kez UEFA Kupası şampiyonu olmuştur.
2007-08 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanmıştır. UEFA Kupası final maçında Zenit Saint Petersburg ve Glasgow Rangers takımları karşılaşmıştır. Zenit'e kupayı getiren golleri 72. dakikada Igor Denisov ve 90+4. dakikada Konstantin Zyryanov atmıştır. Zenit'te oynayan Türk futbolcu Fatih Tekke, bu mücadelede 90 dakika sahada kalmıştır. Daha sonra Fenerbahçe'yi de çalıştıracak olan Dick Advocaat, bu maçta Zenit'in teknik direktörlüğünü yapmıştır.
2006-07 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan mücadelede Espanyol ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Sevilla, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazanmıştır. Mücadelede Espanyol adında gol atan isimlerden biri de daha sonra Galatasaray forması giyecek olan Albert Riera'dır. Sevilla'nın gol atanlarından biri de daha sonra Beşiktaş forması giyecek olan Adriano'dur.
2005-06 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında İngiliz ekibi Middlesbrough ile İspanyol Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Sevilla, finali 4-0 gibi net bir skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Luis Fabiano, Enzo Maresca (2) ve Frederic Kanoute atmıştır.
2004-05 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelede Sporting Lizbon ile CSKA Moskova karşı karşıya gelmiştir. CSKA Moskova, ev sahibi taraftarların önünde Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etmiştir. CSKA'nın gollerini Aleksei Berezutski, Yuri Zhirkov ve Vagner Love atmıştır. CSKA Moskova böylece UEFA Kupası kazanan takımlardan birisi olmuştur.
2003-04 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İsveç'in Göteborg şehrindeki Ullevi stadında oynanan UEFA Kupası final maçında Sevilla ile Marsilya karşı karşıya gelmiştir. Pierluigi Collina'nın yönettiği müsabakada Valencia, Vicente ve Mista'nın golleriyle 2-0 kazanmıştır. Finalist Valencia, önceki turlarda Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni elemeyi başarmıştır. Şampiyon Valencia'yı o sezon UEFA Kupası'nda yenen tek takımsa Gençlerbirliği olmuştur.
2002-03 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuha'da oynanan UEFA Kupası final maçında Celtic ile Porto karşılaşmıştır. Denizlispor'u 4. turda eleyerek finale yükselen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto, 3-2'lik skorla kazanmıştır. Galibiyeti getiren golleri Derlei (2) ve Alenichev atmıştır. Jose Mourinho, UEFA Kupası tarihine adını ilk kez yazdırmış ve kazananlardan biri olmuştur.
2001-02 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feijenoord Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında ev sahibi Feyenoord ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelmiştir. Feyenoord, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmıştır. Feyenoord'a evinde zaferi getiren golleri daha sonra Fenerbahçe forması giyecek olan Pierre Van Hooijdonk (2) ve John Dahl Tomasson atmıştır.
2000-01 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalenstadion'da oynanan mücadelede Liverpool ve Alaves karşı karşıya gelmiştir. Liverpool, uzatmalar sonucunda 5-4 kazanmıştır. Liverpool'a zaferi getiren golleri Markus Babbel, Steven Gerrard, Gary McAllister, Robbie Fowler ve Delfi Geli [K) atmıştır.
1999-2000 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Galatasaray kazanmıştır. Bu aynı zamanda bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı olmuştur. Galatasaray, UEFA Kupası finallerine yükselen ilk Türk takımıdır. Aynı zamanda sarı kırmızılılar, UEFA Kupası kazanan takımlardan bir tanesi olmuştur.
UEFA AVRUPA LİGİ (UEFA KUPASI) FİNALLERİ LİSTESİ
SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SONUÇ
UEFA Kupası finali, ilk kez düzenlendiği 1971-72'den 1996-97'ye kadar çift maç sistemiyle oynamıştır.
1971-72 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Tottenham 3-2 Wolverhampton Wanderers
1972-73 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 3-2 Mönchengladbach
1973-74 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Feyenoord 4-2 Tottenham
1974-75 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Mönchengladbach 5-1 Twente
1975-76 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 4-3 Club Brugge
1976-77 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 2-2 Athletic Bilbao (Deplasman golüyle Juventus)
1977-78 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
PSV Eindhoven 3-0 Bastia
1978-79 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Mönchengladbach 2-1 Kızılyıldız
1979-80 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Eintracht Frankfurt 3-3 Mönchengladbach (Deplasman golüyle Frankfurt)
1980-81 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Ipswich Town 5-4 AZ Alkmaar
1981-82 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Göteborg 4-0 Hamburg
1982-83 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Anderlecht 2-1 Benfica
1983-84 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Tottenham 2-2 Anderlecht (Pen. 4-3 Tottenham)
1984-85 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Real Madrid 3-1 Videoton
1985-86 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Real Madrid 5-3 Köln
1986-87 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Göteborg 2-1 Dundee United
1987-88 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Leverkusen 3-3 Espanyol (Pen. 3-2 Leverkusen)
1988-89 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Napoli 5-4 Stuttgart
1989-90 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 3-1 Fiorentina
1990-91 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 2-1 Roma
1991-92 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Ajax 2-2 Torino (Deplasman golü kuralıyla Ajax)
1992-93 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 6-1 Dortmund
1993-94 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 2-0 Austria Salzburg
1994-95 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Parma 2-1 Juventus
1995-96 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Bayern Münih 5-1 Bordeaux
1996-97 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Schalke 1-1 Inter (Pen 4-1 Schalke)
UEFA Kupası finalleri 1997-98'den sonra tek maç formatıyla tarafsız sahada oynanmıştır.
1997-98 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 3-0 Lazio
1998-99 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Parma 3-0 Marsilya
1999-2000 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Galatasaray 0-0 Arsenal (Pen 4-1 Galatasaray)
2000-01 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 5-4 Alaves
2001-02 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Feyenoord 3-2 Dortmund
2002-03 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Porto 3-2 Celtic
2003-04 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Valencia 2-0 Marsilya
2004-05 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
CSKA Moskova 3-1 Sporting Lizbon
2005-06 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Sevilla 4-0 Middlesbrough
2006-07 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Sevilla 2-2 Espanyol (Pen 3-1 Sevilla)
2007-08 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Zenit 2-0 Rangers
2008-09 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen
Bu tarihten sonra turnuvanın adı UEFA Avrupa Ligi olarak değişmiştir. İşte UEFA Avrupa Ligi finalleri listesi
2009-10 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 2-1 Fulham
2010-11 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Porto 1-0 Braga
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 3-0 Athletic Bilbao
2012-13 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Chelsea 2-1 Benfica
2013-14 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 0-0 Benfica (Pen 4-2 Sevilla)
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-2 Dnipro Dnipropetrovsk
2015-16 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-1 Liverpool
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Manchester United 2-0 Ajax
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 3-0 Marsilya
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Chelsea 4-1 Arsenal
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-2 Inter
UEFA AVRUPA LİGİ (UEFA KUPASI) TARİHİNE DAMGA VURANLAR
Sevilla, 2006'dan 2020'ye kadar tam 6 kez final oynamış ve 6'sını da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nin en çok kazanan ve en başarılı takımı olmuştur. Inter ise 1991, 1994 ve 1998'de 3 kez kazanmıştır ancak 1997 ve 2020'deki finalleri ise kaybetmiştir. Liverpool ve Juventus ise 4 finalin 3'ünü kazanmışlardır. Atletico Madrid 2010, 2012 ve 2018'de yükseldiği finallerin tamamında kazanan olmuştur. Galatasaray ise 2000 yılındaki başarısıyla hem finale yükselen hem de kupayı kaldıran tek Türk takımı olmuştur.
UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan ülke 12 ile İspanya'dır. İngiltere'nin ve İtalya'nın 9'ar kupası, 7'şer kaybedilen finali vardır. Almanlar ise 6 kez kazanıp 8 kez finalde kaybetmiştir.
UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde iki teknik adam 3 kez kupa başarısı yaşamıştır. Giovanni Trapattoni Inter ve Juventus ile 3 kez, Unai Emery ise Sevilla ile 3 kez kupa kazanmıştır. Kupayı kaldıaran tek Türk teknik adam ise Fatih Terim'dir. Kupayı kazanan teknik adamlar açısından İspanya 11, İtalya ise 10 kez ile öne çıkan ülkeler olmuştur.
UEFA Avrupa Ligi finalleri, futbol dünyası açısından önemle takip edilen müsabakalardan bir tanesidir. Kazananı UEFA Şampiyonlar Ligi finalistiyle UEFA Süper Kupa finali oynamaktadır. Kazanan takımlar tarihe adını altın harflerle yazdırır. Dünyada milyonlarca futbolsever, UEFA Avrupa Ligi final maçlarını takip etmektedir. UEFA Avrupa Ligi finalleri ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesini yeniden hatırlayalım.
UEFA Avrupa Ligi Finalistleri ve Kazananları
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
2019-20 UEFA Avrupa Ligi finalleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Almanya'da oynanmıştır. Son 16 turu rövanş müsabakalarının tamamı Almanya'daki çeşitli stadyumlarda düzenlenmiştir. Sevilla ve Inter, zorlu rakipleri geçerek adlarını finale yazdırmışlardır. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, İtalyan devi Inter'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştır ve adını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır. Sevilla'nın gollerini Luuk De Jong (2) ve Romelu Lukaku (KK) atmıştır.
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal karşı karşıya gelmiştir. İki İngiliz ekibinin karşılaşmasında Chelsea, Arsenal'i 4-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanmıştır. Chelsea'ye zaferi getiren golleri Olivier Giroud, Pedro ve Eden Hazard (2) atmıştır. Chelsea, böylece tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonları listesine yazdırmıştır.
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Fransa'nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais stadında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Fransız ekibi Marsilya ve İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya gelmiştir. Marsilya'da daha sonra Türkiye'de de oynayacak olan Adil Rami, Luiz Gustavo, Kostas Mitroglou da oynamıştır. Maçın galibi ise 3-0'lık skorla Atletico Madrid olmuştur. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antoine Griezmann (2) ve Gabi atmıştır.
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United ile Ajax karşı karşıya gelmiştir. Manchester United, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 kazanmıştır.
2015-16 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İsviçre'nin Basel kentindeki St.Jakob-Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Liverpool ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Bu finalde ilk kez gol çizgisi teknolojisi kullanılmıştır. Her iki takımda da daha sonra Türkiye'de oynamış futbolcular yer almıştır. Daniel Sturridge, Martin Skrtel, Mariano, Adil Rami, Steven Nzonzi bu mücadelede süre almıştır. Sevilla, mücadeleyi 3-1 kazanmış ve kupayı kaldıran taraf olmuştur. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Kevin Gameiro ve Coke (2) atmıştır. Liverpool'un tek tgolü ise Sturridge'ten gelmiştir.
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Polonya'nın Varşova kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Ukrayna'dan Dnipro Dnipropetrovsk takımı ile İspanya'dan Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Sevilla 3-2'lik skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Grzegorz Krychowiak ve Carlos Bacca (2) atmıştır.
2013-14 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadyumu'nda Sevilla ile Benfica karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirlemiştir. Sevilla 4 penaltı atışından da isabet sağlarken, Benfica'da ise Oscar Cardozo ve Rodrigo penaltı atışlarından faydalanamamıştır. Benfica, böylece üst üste ikinci kez adını UEFA Avrupa Ligi kazanan takımlar arasına yazdırma fırsatını kaçırmıştır.
2012-13 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Amsterdam Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Benfica ile Chelsea karşı karşıya gelmiştir. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Chelsea kazanmıştır. Chelsea, Fernando Torres ile öne geçmiştir. Benfica, Oscar Cardozo ile beraberliği yakaladıktan sonra 90+3. dakikada Branislav Ivanovic'İn golüne engel olamamıştır.
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Romanya'nın Bükreş kentindeki Arena Nationala'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, Radamel Falcao (2) ve Diego Ribas'ın golleriyle kazanmıştır. Mücadelede Türk futbolcu Arda Turan da oynamıştır.
2010-11 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin kentindeki Aviva Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Portekiz ekipleri Porto ve Braga karşı karşıya gelmiştir. Porto'ya 1-0'lık zafer ile kupayı getiren golü Radamel Falcao atmıştır.
2009-10 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Almanya'nın Hamburg kentindeki HSH Nordbank Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında Atletico Madrid ile Fulham karşı karşıya gelmiştir. Atletico Madrid, normal süresi Diego Forlan ve Simon Davies'in karşılıklı golleriyle uzatmalara giden finali Diego Forlan'ın 116. dakikadaki golüyle kazanmıştır.
2008-09 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Bu sezon turnuva UEFA Kupası adıyla oynanmıştır. Final müsabakası İstanbul'da bulunan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenmiştir. UEFA Kupası Final maçında Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşı karşıya gelmiştir. Kupayı kazanan 2-1'lik sonuçla Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile olmuştur. Shakhtar'a zaferi getiren golleri Luiz Adriano ve Jadson atmıştır. Ukrayna'nın Shakhtar ekibi tarihinde ilk kez UEFA Kupası şampiyonu olmuştur.
2007-08 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanmıştır. UEFA Kupası final maçında Zenit Saint Petersburg ve Glasgow Rangers takımları karşılaşmıştır. Zenit'e kupayı getiren golleri 72. dakikada Igor Denisov ve 90+4. dakikada Konstantin Zyryanov atmıştır. Zenit'te oynayan Türk futbolcu Fatih Tekke, bu mücadelede 90 dakika sahada kalmıştır. Daha sonra Fenerbahçe'yi de çalıştıracak olan Dick Advocaat, bu maçta Zenit'in teknik direktörlüğünü yapmıştır.
2006-07 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan mücadelede Espanyol ile Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 2-2 biten mücadelede Sevilla, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazanmıştır. Mücadelede Espanyol adında gol atan isimlerden biri de daha sonra Galatasaray forması giyecek olan Albert Riera'dır. Sevilla'nın gol atanlarından biri de daha sonra Beşiktaş forması giyecek olan Adriano'dur.
2005-06 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında İngiliz ekibi Middlesbrough ile İspanyol Sevilla karşı karşıya gelmiştir. Sevilla, finali 4-0 gibi net bir skorla kazanmıştır. Sevilla'ya zaferi getiren golleri Luis Fabiano, Enzo Maresca (2) ve Frederic Kanoute atmıştır.
2004-05 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelede Sporting Lizbon ile CSKA Moskova karşı karşıya gelmiştir. CSKA Moskova, ev sahibi taraftarların önünde Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etmiştir. CSKA'nın gollerini Aleksei Berezutski, Yuri Zhirkov ve Vagner Love atmıştır. CSKA Moskova böylece UEFA Kupası kazanan takımlardan birisi olmuştur.
2003-04 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İsveç'in Göteborg şehrindeki Ullevi stadında oynanan UEFA Kupası final maçında Sevilla ile Marsilya karşı karşıya gelmiştir. Pierluigi Collina'nın yönettiği müsabakada Valencia, Vicente ve Mista'nın golleriyle 2-0 kazanmıştır. Finalist Valencia, önceki turlarda Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni elemeyi başarmıştır. Şampiyon Valencia'yı o sezon UEFA Kupası'nda yenen tek takımsa Gençlerbirliği olmuştur.
2002-03 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuha'da oynanan UEFA Kupası final maçında Celtic ile Porto karşılaşmıştır. Denizlispor'u 4. turda eleyerek finale yükselen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto, 3-2'lik skorla kazanmıştır. Galibiyeti getiren golleri Derlei (2) ve Alenichev atmıştır. Jose Mourinho, UEFA Kupası tarihine adını ilk kez yazdırmış ve kazananlardan biri olmuştur.
2001-02 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feijenoord Stadion'da oynanan UEFA Kupası final maçında ev sahibi Feyenoord ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelmiştir. Feyenoord, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmıştır. Feyenoord'a evinde zaferi getiren golleri daha sonra Fenerbahçe forması giyecek olan Pierre Van Hooijdonk (2) ve John Dahl Tomasson atmıştır.
2000-01 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalenstadion'da oynanan mücadelede Liverpool ve Alaves karşı karşıya gelmiştir. Liverpool, uzatmalar sonucunda 5-4 kazanmıştır. Liverpool'a zaferi getiren golleri Markus Babbel, Steven Gerrard, Gary McAllister, Robbie Fowler ve Delfi Geli [K) atmıştır.
1999-2000 UEFA Avrupa Ligi (Kupası) Finali ve Şampiyonu
Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Galatasaray kazanmıştır. Bu aynı zamanda bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı olmuştur. Galatasaray, UEFA Kupası finallerine yükselen ilk Türk takımıdır. Aynı zamanda sarı kırmızılılar, UEFA Kupası kazanan takımlardan bir tanesi olmuştur.
UEFA AVRUPA LİGİ (UEFA KUPASI) FİNALLERİ LİSTESİ
SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SONUÇ
UEFA Kupası finali, ilk kez düzenlendiği 1971-72'den 1996-97'ye kadar çift maç sistemiyle oynamıştır.
1971-72 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Tottenham 3-2 Wolverhampton Wanderers
1972-73 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 3-2 Mönchengladbach
1973-74 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Feyenoord 4-2 Tottenham
1974-75 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Mönchengladbach 5-1 Twente
1975-76 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 4-3 Club Brugge
1976-77 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 2-2 Athletic Bilbao (Deplasman golüyle Juventus)
1977-78 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
PSV Eindhoven 3-0 Bastia
1978-79 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Mönchengladbach 2-1 Kızılyıldız
1979-80 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Eintracht Frankfurt 3-3 Mönchengladbach (Deplasman golüyle Frankfurt)
1980-81 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Ipswich Town 5-4 AZ Alkmaar
1981-82 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Göteborg 4-0 Hamburg
1982-83 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Anderlecht 2-1 Benfica
1983-84 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Tottenham 2-2 Anderlecht (Pen. 4-3 Tottenham)
1984-85 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Real Madrid 3-1 Videoton
1985-86 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Real Madrid 5-3 Köln
1986-87 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Göteborg 2-1 Dundee United
1987-88 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Leverkusen 3-3 Espanyol (Pen. 3-2 Leverkusen)
1988-89 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Napoli 5-4 Stuttgart
1989-90 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 3-1 Fiorentina
1990-91 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 2-1 Roma
1991-92 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Ajax 2-2 Torino (Deplasman golü kuralıyla Ajax)
1992-93 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Juventus 6-1 Dortmund
1993-94 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 2-0 Austria Salzburg
1994-95 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Parma 2-1 Juventus
1995-96 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Bayern Münih 5-1 Bordeaux
1996-97 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Schalke 1-1 Inter (Pen 4-1 Schalke)
UEFA Kupası finalleri 1997-98'den sonra tek maç formatıyla tarafsız sahada oynanmıştır.
1997-98 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Inter 3-0 Lazio
1998-99 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Parma 3-0 Marsilya
1999-2000 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Galatasaray 0-0 Arsenal (Pen 4-1 Galatasaray)
2000-01 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Liverpool 5-4 Alaves
2001-02 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Feyenoord 3-2 Dortmund
2002-03 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Porto 3-2 Celtic
2003-04 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Valencia 2-0 Marsilya
2004-05 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
CSKA Moskova 3-1 Sporting Lizbon
2005-06 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Sevilla 4-0 Middlesbrough
2006-07 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Sevilla 2-2 Espanyol (Pen 3-1 Sevilla)
2007-08 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Zenit 2-0 Rangers
2008-09 UEFA Kupası Finali ve Şampiyonu
Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen
Bu tarihten sonra turnuvanın adı UEFA Avrupa Ligi olarak değişmiştir. İşte UEFA Avrupa Ligi finalleri listesi
2009-10 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 2-1 Fulham
2010-11 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Porto 1-0 Braga
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 3-0 Athletic Bilbao
2012-13 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Chelsea 2-1 Benfica
2013-14 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 0-0 Benfica (Pen 4-2 Sevilla)
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-2 Dnipro Dnipropetrovsk
2015-16 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-1 Liverpool
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Manchester United 2-0 Ajax
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Atletico Madrid 3-0 Marsilya
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Chelsea 4-1 Arsenal
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Şampiyonu
Sevilla 3-2 Inter
UEFA AVRUPA LİGİ (UEFA KUPASI) TARİHİNE DAMGA VURANLAR
Sevilla, 2006'dan 2020'ye kadar tam 6 kez final oynamış ve 6'sını da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nin en çok kazanan ve en başarılı takımı olmuştur. Inter ise 1991, 1994 ve 1998'de 3 kez kazanmıştır ancak 1997 ve 2020'deki finalleri ise kaybetmiştir. Liverpool ve Juventus ise 4 finalin 3'ünü kazanmışlardır. Atletico Madrid 2010, 2012 ve 2018'de yükseldiği finallerin tamamında kazanan olmuştur. Galatasaray ise 2000 yılındaki başarısıyla hem finale yükselen hem de kupayı kaldıran tek Türk takımı olmuştur.
UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan ülke 12 ile İspanya'dır. İngiltere'nin ve İtalya'nın 9'ar kupası, 7'şer kaybedilen finali vardır. Almanlar ise 6 kez kazanıp 8 kez finalde kaybetmiştir.
UEFA Avrupa Ligi (UEFA Kupası) tarihinde iki teknik adam 3 kez kupa başarısı yaşamıştır. Giovanni Trapattoni Inter ve Juventus ile 3 kez, Unai Emery ise Sevilla ile 3 kez kupa kazanmıştır. Kupayı kaldıaran tek Türk teknik adam ise Fatih Terim'dir. Kupayı kazanan teknik adamlar açısından İspanya 11, İtalya ise 10 kez ile öne çıkan ülkeler olmuştur.