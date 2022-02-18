UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2022 02:16
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

İşte alınan sonuçlar:

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya): 2-4

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya): 2-3

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz): 2-0

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.