UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.
İşte alınan sonuçlar:
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya): 2-4
Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya): 2-3
Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz): 2-0
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1
Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.
İşte alınan sonuçlar:
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya): 2-4
Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya): 2-3
Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz): 2-0
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1
Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1