UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe için bir paylaşım yaptı ve "17 maçta bir mağlubiyet" yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı
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18 Ekim 2022 19:12
Bu sezon ligde ve Avrupa'da şu ana kadar iyi bir performansla devam eden Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nden bir paylaşım geldi.

UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sevinç fotoğrafı paylaşıldı ve "17 maçta bir mağlubiyet" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.


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