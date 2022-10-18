UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı: "17 maçta bir mağlubiyet" https://t.co/7j2s11mjpl



— Sporx (@sporx) October 18, 2022

Bu sezon ligde ve Avrupa'da şu ana kadar iyi bir performansla devam eden Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nden bir paylaşım geldi.UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sevinç fotoğrafı paylaşıldı veifadeleri kullanıldı.Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.