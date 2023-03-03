UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Mart'ta Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe için organizasyonun resmi hesabından bir paylaşım geldi.UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından paylaşımda, Fenerbahçe'nin, 2007-2008 sezonunda Sevilla maçındaki futbolcuların yaşadığı sevinç fotoğrafları kullanıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca,ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.