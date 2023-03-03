UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Mart'ta Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe için organizasyonun resmi hesabından bir paylaşım geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından paylaşımda, Fenerbahçe'nin, 2007-2008 sezonunda Sevilla maçındaki futbolcuların yaşadığı sevinç fotoğrafları kullanıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca, "Fenerbahçe, en son Sevilla ile oynadığında..." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından paylaşımda, Fenerbahçe'nin, 2007-2008 sezonunda Sevilla maçındaki futbolcuların yaşadığı sevinç fotoğrafları kullanıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca, "Fenerbahçe, en son Sevilla ile oynadığında..." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
⏪ The last time @Fenerbahce played Sevilla... #FlashbackFriday || #UEL pic.twitter.com/tCsKzQTxES
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 3, 2023
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