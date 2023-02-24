UEFA Avrupa Ligi'nde zirvenin gediklisi Sevilla

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla, bu kupanın en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez mutlu sona ulaşan ve en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına sahip kırmızı-beyazlılar, İspanya'nın köklü takımları arasında yer alıyor.



Teknik direktörlüğünü Arjantinli Jorge Sampaoli'nin yaptığı Sevilla, maçlarını 45 bin kişilik Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynuyor.



- 6 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu



Sevilla, 3 yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupası almayı başaran tek takım unvanına da sahip.



Bu kupada ilk şampiyonluğuna 2005-2006 sezonunda kazanan Sevilla, aynı başarıyı bir sezon sonra da tekrarladı.



Daha sonra 6 yıl kupaya uzak kalan kırmızı-beyazlılar, söz konusu sürenin adından sırasıyla 3 sezon zirveyi göğüsledi. İspanyol ekibi, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016'nın ardından sonra olarak 2019-2020'de şampiyonluğa ulaşarak 6. kez burada mutlu sona ulaştı.



- Şampiyonlar Ligi'nden elendi



Sevilla, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi'nden katıldı.



İspanya'da geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak devler ligine gitme hakkı kazanan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



Son 16 turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



- Ligde zirveden uzaklaştı



Sevilla, bu sezon ligde zirvenin uzağında kaldı.



Sezona oldukça kötü başlayan Sevilla, 17 maç üst üste galip gelemedi.



Ligde şu anda 22 maç sonunda 25 puanla 12. basamakta yer alan Sevilla, son dönemde ise form tuttu.



Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Sevilla, 10 puan toplayarak tekrar çıkış yakaladı.



- 2008'de Fenerbahçe elemişti



Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.



Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa'daki en başarılı sezonunda rakibini eleyerek çeyrek finale çıkmayı başarmıştı.



Söz konusu karşılaşmalar 3-2 tamamlanırken, deplasmanda uzatmaya giden maçı Fenerbahçe penaltılar sonucunda kazanmıştı.



- Öne çıkan oyuncular



Sevilla, tecrübeli futbolcularıyla da ön plana çıkıyor.



Takım değeri 300 milyon avronun üzerinde gösterilen kırmızı-beyazlıların kadrosunda Ivan Rakitic ve Isco gibi dünya yıldızı isimler bulunuyor.



Takımda 30 milyon avronun üzerinde değeriyle İspanyol orta saha Joan Jordan en pahalı oyuncu olarak dikkati çekiyor.



Sevilla ayrıca daha önce Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Marcao ve Fernando'yu kadrosunda bulunduruyor.



Öte yandan 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı oynayan Sevilla kadrosundan Jesus Navas, hala bu takımda yer alıyor.





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