UEFA Avrupa Ligi'nde yeni kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları çekilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni kuralar çekiliyor
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17 Mart 2023 03:31
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları bugün çekiliyor.

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilecek. Kura çekimini TSİ 15:00'te TV8,5 ekranlarından ve Sporx.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte kuraya girecek 8 takım: 

MANCHESTER UNITED
FEYENOORD
JUVENTUS
BAYER LEVERKUSEN
ROMA
SEVILLA
SPORTING LİZBON
UNION SAINT-GILLOISE

*Aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşebilecek.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

FİNAL MACARİSTAN'DA

2022/23 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.

Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek.

Geçtiğimiz yıl oynanan finalde ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda İskoç temsilcisi Rangers'ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

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