UEFA Avrupa Ligi'nde yeni kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları bugün çekiliyor.



Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilecek. Kura çekimini TSİ 15:00'te TV8,5 ekranlarından ve Sporx.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



İşte kuraya girecek 8 takım:



MANCHESTER UNITED

FEYENOORD

JUVENTUS

BAYER LEVERKUSEN

ROMA

SEVILLA

SPORTING LİZBON

UNION SAINT-GILLOISE



*Aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşebilecek.



ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



FİNAL MACARİSTAN'DA



2022/23 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.



Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek.



Geçtiğimiz yıl oynanan finalde ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda İskoç temsilcisi Rangers'ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ