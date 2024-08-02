UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş müsabakaları tamamlandı. Tur atlayan takımlar netlik kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu!
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02 Ağustos 2024 01:18
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş müsabakaları sona erdi.

Oynanan rövanş maçlarının sonunda Trabzonspor, Elfsborg (İsveç), Molde (Norveç), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda), Cercle Brugge (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Panathinaikos (Yunanistan) ve Rapid Wien (Avusturya) tur atladı.

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı:

Trabzonspor-Ruzomberok: 1-0 (2-0)

Vojvodina-Ajax: 1-3 (0-1)

Cercle Brugge-Kilmarnock: 1-0 (1-1)

M.Petah Tikva-Braga: 0-5 (0-2)

Rapid Wien-Wisla Krakow: 6-1 (2-1)

Silkeborg-Molde: 3-2 (1-3)

Rijeka-Corvinul: 1-0 (0-0)

Elfsborg-Sheriff: 2-0 (1-0)

Botev Plovdiv-Panathinaikos: 0-4 (1-2)

Not: İlk maçlarda alınan sonuçlar parantez içinde gösterilmiştir.

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