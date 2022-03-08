UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı turda ilk maçlar 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2022 10:51
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunun ilk ayağı, 9 Mart Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, 9 Mart Çarşamba günü 2 ve 10 Mart Perşembe günü 5 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona'yla ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda TSİ 23.00'te oynayacak.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura kalacak.

Son 16 turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

9 Mart Çarşamba:

20.45 Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

10 Mart Perşembe:

20.45 Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.