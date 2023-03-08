UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı
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08 Mart 2023 14:56
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı perşembe yapılacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, perşembe günü 8 müsabaka oynanacak.

Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe

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