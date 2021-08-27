Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.
ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE
Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.
D
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
FENERBAHÇE
Royal Antwerp
E
Lazio
Lokomotiv Moskova
Olimpik Marsilya
GALATASARAY
A
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby
B
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C
Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova
F
Braga
Kızıl Yıldız
Ludogorets
Midtjylland
G
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferençvaroş
H
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wien
İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.
ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE
Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.
D
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
FENERBAHÇE
Royal Antwerp
E
Lazio
Lokomotiv Moskova
Olimpik Marsilya
GALATASARAY
A
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby
B
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C
Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova
F
Braga
Kızıl Yıldız
Ludogorets
Midtjylland
G
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferençvaroş
H
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wien
Galatasaray grubu kaç puanla tamamlar? pic.twitter.com/a8KLd6xjbA
— Sporx (@sporx) August 27, 2021
Fenerbahçe grubu kaç puanla tamamlar? pic.twitter.com/nTbVXSvV9d
— Sporx (@sporx) August 27, 2021