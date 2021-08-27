UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Galatasaray grubu kaç puanla tamamlar? pic.twitter.com/a8KLd6xjbA



— Sporx (@sporx) August 27, 2021

Fenerbahçe grubu kaç puanla tamamlar? pic.twitter.com/nTbVXSvV9d



— Sporx (@sporx) August 27, 2021

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.OlympiakosEintracht FrankfurtRoyal AntwerpLazioLokomotiv MoskovaOlimpik MarsilyaLyonRangersSparta PragBrondbyMonacoPSV EindhovenReal SociedadSturm GrazNapoliLeicesterSpartak MoskovaLegia VarşovaBragaKızıl YıldızLudogoretsMidtjyllandLeverkusenCelticReal BetisFerençvaroşDinamo ZagrebGenkWest Ham UnitedRapid Wien