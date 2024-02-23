UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat Cuma günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi canlı olarak Sporx'te olacak.
İşte kurada yer alacak takımlar;
Seri başı takımlar
Atalanta (İtalya)
Brighton (İngiltere)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Villarreal (İspanya)
West Ham United (İngiltere)
Seri başı olmayan takımlar
Milan (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Freiburg (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Karabağ (Azerbaycan)
Roma (İtalya)
Sparta Prag (Çekya)
Sporting (Portekiz)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi canlı olarak Sporx'te olacak.
İşte kurada yer alacak takımlar;
Seri başı takımlar
Atalanta (İtalya)
Brighton (İngiltere)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Villarreal (İspanya)
West Ham United (İngiltere)
Seri başı olmayan takımlar
Milan (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Freiburg (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Karabağ (Azerbaycan)
Roma (İtalya)
Sparta Prag (Çekya)
Sporting (Portekiz)
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