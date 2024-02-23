UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları 23 Şubat Cuma günü çekilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor!
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23 Şubat 2024 02:16
Son güncelleme 23 Şubat 2024 02:25
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat Cuma günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi canlı olarak Sporx'te olacak.

İşte kurada yer alacak takımlar;

Seri başı takımlar

Atalanta (İtalya)
Brighton (İngiltere)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Villarreal (İspanya)
West Ham United (İngiltere)

Seri başı olmayan takımlar

Milan (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Freiburg (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Karabağ (Azerbaycan)
Roma (İtalya)
Sparta Prag (Çekya)
Sporting (Portekiz)

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