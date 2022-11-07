UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 14:00'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde play-off turunda yer alacak takımlar eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım kurada eşleşecek. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.
*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları eşleşemeyecek.
İşte play-off turu kura çekimine katılacak 16 takım:
Şampiyonlar Ligi Üçüncüleri
Ajax
Bayer Leverkusen
FC Barcelona
Sporting CP
RB Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
Avrupa Ligi İkincileri
PSV Eindhoven
Stade Rennes
AS Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
AS Monaco
Son 16 turunda yer alan takımlar:
FENERBAHÇE
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 14:00'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde play-off turunda yer alacak takımlar eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım kurada eşleşecek. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.
*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları eşleşemeyecek.
İşte play-off turu kura çekimine katılacak 16 takım:
Şampiyonlar Ligi Üçüncüleri
Ajax
Bayer Leverkusen
FC Barcelona
Sporting CP
RB Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
Avrupa Ligi İkincileri
PSV Eindhoven
Stade Rennes
AS Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
AS Monaco
Son 16 turunda yer alan takımlar:
FENERBAHÇE
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş
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