UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 14:00'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde play-off turunda yer alacak takımlar eşleşecek.



Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım kurada eşleşecek. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.



*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları eşleşemeyecek.



İşte play-off turu kura çekimine katılacak 16 takım:



Şampiyonlar Ligi Üçüncüleri



Ajax

Bayer Leverkusen

FC Barcelona

Sporting CP

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus



Avrupa Ligi İkincileri



PSV Eindhoven

Stade Rennes

AS Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

AS Monaco



Son 16 turunda yer alan takımlar:



FENERBAHÇE

Arsenal

Real Betis

Union Saint Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferençvaroş





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