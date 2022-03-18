UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynanan 8 maç tamamlandı.



Büyük rekabete sahne olan karşılaşmaların ardından adlarını çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu.



TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:



Kızılyıldız (Sırbistan) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)



Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz): 1-1 (0-2)



Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-1 (2-3)



Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-2 (0-0)



TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:



Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz): 1-1 (1-0)



West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 1-0 (0-1)



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya): 0-1 (2-1)



*Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını organizasyonlarından men etmesi nedeniyle turnuvadan elenmişti. Böylece Leipzig de maç yapmadan üst tura çıktı.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle:



Leipzig

Frankfurt

Barcelona

Lyon

Atalanta

Rangers

Braga

West Ham United





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