UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi maçları, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşma ile devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor
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03 Kasım 2021 12:01
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları Perşembe günü başlayacak.

İki puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, Perşembe günü 23:00'de grupta son sırada bulunan Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.

Topladığı 7 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45'de İstanbul'da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)


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