UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Olympiakos ve Olimpik Marsilya-Galatasaray maçlarının da aralarında bulunduğu 16 karşılaşma yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak
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29 Eylül 2021 13:24
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları 30 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak.

D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)


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