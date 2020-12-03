UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Gruba kötü başlamasına rağmen Azeri ekibi Qarabag karşısında 2 maçta aldığı 6 puanla tüm şansını devam ettiren Sivasspor, grup 2. liği adına çok önemli bir maça çıkacak. Villarreal karşısında alabileceğimiz 3 puan tüm şansımızı İsrail deplasmanına taşıyabilir. Elbette grubun en büyük favorisi karşısında işimiz hiç kolay değil ama bence asla kolay teslim olacağımızı düşünmüyorum. İspanya'daki ilk maçta da gayet iyi mücadele etmiştik ama tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Villarreal elbette maçın net favorisi ama bence taraf bahisleri çok riskli bu karşılaşma için. Alternatif seçimlerden de 2-3 gol tercihi en iyi seçim olacak gibi duruyor.UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Lille grupta lider. 8 puanı var ancak yaşayacakları bir kayıpla Avrupa maceralarını noktalayabilirler. Takımlar arasında çok puan farkı yok. Prag ise puan alması halinde şansını son maça taşıyacak. Lille, son 10 maçında sadece 1 kere kaybetse de 5 maçta da 1 puanla ayrıldı. Son olarak deplasmanda St. Etienne ile 1-1 berabere kaldılar. Ancak takımın önemli isimleri dinlendi. Prag ise Celtic galibiyetinin ardından ligde deplasmanda Teplice'yi tek golle geçti. Ligde lider Slavia Prag'ın 2 puan gerisindeler. İki takımın gruptaki ilk karşılaşmasında Yusuf Yazıcı'nın muhteşem performansıyla Lille rakibini 4-1 mağlup etmişti. Bu maçta da rakiplerine puan vermezler. Lille, Perşembe gününün bankolarından olur.UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan sahasında Celtic'i konuk edecek. Bu maç öncesinde Celtic'in gruptan çıkma şansı yok denecek kadar az. Sadece 1 puana sahipler. Milan ise galip gelerek son maç öncesinde rahatlamak istiyor. Ev sahibi ekip, hafta sonunda sahasında Fioretina'yı 2-0 ile geçti. İbrahimovic'in yokluğunda ne yapacakları merakla bekleniyordu ancak hata yapmayıp, liderliklerini sürdürdüler. Celtic ise 3 maçtır kazanamıyor. Deplasmanda Prag'a yenildikten sonra kupada da Ross County'e elendiler. Konuk ekibe son performansıyla güvenmek oldukça zor. Milan kısmen rotasyona gidebilir. Ancak yine de bu maçı kazanacaklardır. Banko kuponlarda Milan yerini almalı.: UEFA Avrupa Ligi'nde Lask Linz sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Gruba baktığımızda ilk 3 maç sonunda grubun en sürpriz takımı olan Antwerp 9 puanla liderlik koltuğunda ve gruptan çıkma adına çok büyük şansa sahipleri. Grubun en ağır favorisi olan Tottenham ise kendi adına final tadında bir maça çıkacak. Linz deplasmanı elbette kolay geçmeyecektir ama eğer tam kadro ve konsantrasyonla sahada yer alırlarsa tabi ki maç sonucu için de galibiyete yakınlar. İlk maçta rakibi 3-0 ile geçen Mourinho ve öğrencileri bu maçı da kazanmayı hedefliyor. Ben çok zorlu ve keyifli 90 dakika bekliyorum. KG Var seçiminin de doğru tercih olacağı kanısındayım.UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal ile Rapid Wien karşı karşıya gelecek. Arsenal maça 12, Rapid Wien ise 6 puanla çıkacak. Ligde kötü sonuçlar alan Arsenal için UEFA Avrupa Ligi moral kapısı oldu. Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yapan Arsenal, deplasmanda 2-1 yendiği Rapid Wien'i Londra'da da devirmek istiyor. Avusturya temsilcisi Rapid Wien ise gruptan çıkmak için en azından 1 puan hedefliyor. Karşılık gollerin olacağı ve 2,5 Üst biteceğini düşündüğüm maçta Arsenal'in kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.: UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Roma ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Roma'nın 10, Young Boys2un ise 7 puanı bulunuyor. İlk maçı deplasmanda kazanan Roma, bu karşılaşmayı da kazanarak grubun en iyisi olduğunu bir kez daha göstermek istiyor. Arka arkaya önemli galibiyetler alan Roma, hafta sonu Napoli'ye 4-0 kaybetti ama buna bir yol kazası diyebiliriz. Young Boys da kazanarak devam ediyor ama Roma onlar için bir gömlek iyi takım. İtalya'da oynanacak maçta kazanan Roma olacaktır. Ev sahibi galibiyetini kesinlikle kuponlarda düşünebiliriz.UEFA Avrupa Ligi F Grubun'da AZ Alkmaar ile Napoli karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar'ın 7, Napoli'nin ise 9 puanı bulunuyor. İlk maç koronavirüs vakaları nedeniyle Napoli deplasmanına çok sayıda eksikle giden AZ Alkmaar, tek golle maçı kazanmıştı. Napoli şimdi hem rövanşı almak hem de gruptan çıkmak istiyor. AZ Alkmaar ise gruptaki geleceği için bu maçtan puan ve puanlar almak zorunda. Son dönemde özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde kalitesini ortaya koyan Napoli, bu maçı kazanarak istediği sonuca ulaşacaktır. İtalyan ekibine verilen oranı değerlendirmeliyiz.UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen deplasmanda Nice'in konuğu olacak. Nice, hafta sonu sahasında Dijon'a kaybetti ve mağlubiyet serisi 4 maça çıktı. Lider Prag'a 2 maçta da kaybettiler ve gruptaki şanslarını zora soktular. Bu maçta da 3 puan alamamaları halinde Avrupa'ya veda edecekler. Leverkusen ise kaybetmemeye devam ediyor. Onlar da 5 maçlık galibiyet serisini Hertha Berlin'i konuk ettikleri maçta aldıkları beraberlikle sonlandırdılar. Son 10 maçta sadece Avrupa'da Prag'a kaybettiler. İki takımında maçları gollü geçiyor. Leverkusen'in 0-0'lık maçını çıkartırsak gol ortalaması yüksek bir takım. Son 6 maçta 18 gol attılar. Nice ise savunmada oldukça kötü. Risk alması gereken taraf ev sahibi. Gol da bulacaklardır. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü önerilerim arasında yer alacak.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Granada sahasında PSV Eindhoven'i konuk edecek. Granada, Omonia karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. PSV ise geriye düştüğü maçta PAOK'u yenerek rakibinin 1 puan önüne geçti. Granada, son 4 maçında 3 mağlubiyet aldı. Ligde işler çok yolunda gitmiyor. Avrupa'da zaten garantilediler. Bu maça çok fazla önem vermeyeceklerdir. Konuk ekip, PAOK galibiyetinin ardından ligde sahasında Rotterdam'ı tek golle geçti. İki takım arasındaki ilk maçı Granada deplasmanda kazanmıştı. Puana daha fazla ihtiyacı olan taraf PSV olsa da Granada da skor üretmeye yakın. Karşılıklı goller gelecektir.