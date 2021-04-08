UEFA Avrupa Ligi heyecanı Tuttur'da

UEFA Avrupa Ligi'nde en çok oynanan

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Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam edecek. Çeyrek final ilk karşılaşmalarında bu akşam 4 maç bizleri bekliyor.(1 / 1,38) Arsenal - Slavia Prag(2 / 1,42) Granada - M.United(2 / 1,75) D.Zagreb - Villarreal(1 / 1,75) Ajax - RomaBURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Granada ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Önce Napoli'yi sonra Molde'yi eleyen İspanyol temsilcisi Granada, bu kez Manchester United gibi turnuvanın favorisi bir ekiple eşleşti. Granada'nın Manchester United'ı elemebilmesi için öncelikle savunmada oldukça güçlü kalması gerekiyor. Ligde şampiyonluk umudu neredeyse kalmayan Manchester United için UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak iyi bir moral olabilir. Manchester United'ın ilk maçta iyi bir skor alarak turun kapısını aralayacağını düşünüyorum.BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi Slavia Prag, Leicester City ve Rangers'e eleyerek müthiş bir performansın altına imza attı. Şimdi de Arsenal gibi bir devle karşılaşacaklar. Arsenal, Premier Lig'de kötü durumda olduğu için UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Arsenal maçın favorisi olarak görülebilir ama Slavia Prag'ın, İngiliz ekibine sorunlar çıkarabileceğini düşünüyorum. Risk almadan 2,5 Üst tercihini değerlendirebiliriz.GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Ajax sahasında Roma'yı konuk edecek. Ajax, ligde oldukça rahat durumda. Farklı şekilde liderliklerini sürdürüyorlar. Roma ise ligde son dönemlerde düşüş yaşıyor. Son 3 maçta sadece 1 puan alabildiler ve Avrupa sıralamasının dışında kaldılar. Ajax'ın son 10 maçta sadece 1 beraberliği var. 9 kez sahadan galip ayrıldılar. Roma bir önceki turu Shakhtar karşısında kolay geçse de Ajax aynı sonuçları alacakları bir rakip değil. İç sahada Ajax'ın bileği bükülmez. Karşılıklı gol var da alternatif olabilir.GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Dinamo Zagreb sahasında Villarreal'i konuk edecek. Zagreb, Tottenham'ı uzatmalar sonucunda eleyerek bu tura geldi. 2-0'dan turu çevirirlerken kusursuza yakın oynadılar. Villarreal ise Dinamo Kiev'i eledi. Son haftalarda oldukça formdalar. Son 5 maçın tamamında sahadan galip ayrıldılar. Zagreb'in ise son 10 maçta tek mağlubiyeti var. O da Tottenham'a karşı. Hırvat liginde de kıyasıya bir yarış veriyorlar. 1 maç eksikle lider durumdalar. Zagreb, iç sahada farklı oynuyor. Villarreal de skor üretmede sıkıntı yaşayan bir takım değil. İç sahada Zagreb'i avantajı görsem de fileler de karşlıklı havalanır.