UEFA Avrupa Ligi günün maçı; Sevilla - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



- Avrupa kupalarında yarı finale yükseldiği son dört sezonda da finale kalmayı başaran Manchester United (Şampiyonlar Ligi x3 & Avrupa Ligi), bu sezonların ikisinde kupaya uzandı (2007/08 Şampiyonlar Ligi & 2016/17 Avrupa Ligi).



- Sevilla, Avrupa kupalarında Manchester United'a rakip olduğu iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B; 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16).



- Bu sezon Avrupa?nın beş büyük liginde yer alan takımlar arasında resmi maçlarda en fazla penaltı kazanan ekip Manchester United (21).



- UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez yarı finale yükselen ve bu sezonların tamamında şampiyon olan Sevilla (2013/14, 2014/15 & 2015/16), bu turnuvada çıktığı son 20 eleme turunun sadece birinde yoluna devam edemedi (2018/19'da vs Slavia Prag).



- Ole Gunnar Solskjaer (89 maç; 49G), Manchester United'ın başında 50 resmi maç galibiyetine en kısa sürede ulaşan üçüncü menajer olmak için sahaya çıkıyor: Ernest Mangnall (78 maç) & Jose Mourinho (81 maç).



- Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumundaki Bruno Fernandes (7 gol & 4 asist), turnuvada Manchester United ve Sporting formalarıyla oynadığı dokuz maçta da en az bir golde pay sahibi olmayı başardı.



MUHTEMEL 11'LER



Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos



Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial



