UEFA Avrupa Ligi Chelsea'ye zayıf geldi

BATE Borisov - Chelsea maçında kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 4. hafta mücadelesi Borisov Arena'da oynandı.Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.Bu sonucun ardından Chelsea 4. maçından da galibiyetle ayrıldı ve 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. BATE Borisov ise 3 puanda kaldı.Grubun 5. haftasında Chelsea evinde PAOK'u konuk edecekken, BATE Borisov ise evinde Videoton ile karşılaşacak.