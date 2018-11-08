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UEFA Avrupa Ligi Chelsea'ye zayıf geldi

Chelsea, deplasmanda BATE Borisov'u 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
UEFA Avrupa Ligi Chelsea'ye zayıf geldi
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08 Kasım 2018 22:44
BATE Borisov - Chelsea maçında kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 4. hafta mücadelesi Borisov Arena'da oynandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea 4. maçından da galibiyetle ayrıldı ve 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. BATE Borisov ise 3 puanda kaldı.

Grubun 5. haftasında Chelsea evinde PAOK'u konuk edecekken, BATE Borisov ise evinde Videoton ile karşılaşacak.

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