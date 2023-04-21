UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Sevilla, Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Sporting Lizbon'u ilk maç 1-0 yenen, rövanşta berabere kalan Juventus adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, Saint-Gilloise'yu 4-1 yendi ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.
Feyenoord ile ilk maç 1-1 berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, İtalya'da uzatmalara giden mücadelede rakibini 4-1 ile geçti.
İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ
SEVILLA 3-0 MANCHESTER UNITED
ROMA 4-1 FEYENOORD
SPORTING 1-1 JUVENTUS
U.S. GILLOISE 1-4 LEVERKUSEN
Sevilla, Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Sporting Lizbon'u ilk maç 1-0 yenen, rövanşta berabere kalan Juventus adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, Saint-Gilloise'yu 4-1 yendi ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.
Feyenoord ile ilk maç 1-1 berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, İtalya'da uzatmalara giden mücadelede rakibini 4-1 ile geçti.
İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ
SEVILLA 3-0 MANCHESTER UNITED
ROMA 4-1 FEYENOORD
SPORTING 1-1 JUVENTUS
U.S. GILLOISE 1-4 LEVERKUSEN