UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları özetleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar ortaya çıktı. İşte maçların özet görüntüleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları özetleri
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21 Nisan 2023 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Sevilla, Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Sporting Lizbon'u ilk maç 1-0 yenen, rövanşta berabere kalan Juventus adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, Saint-Gilloise'yu 4-1 yendi ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.

Feyenoord ile ilk maç 1-1 berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, İtalya'da uzatmalara giden mücadelede rakibini 4-1 ile geçti.

İŞTE MAÇLARIN ÖZETLERİ

SEVILLA 3-0 MANCHESTER UNITED

 

ROMA 4-1 FEYENOORD



SPORTING 1-1 JUVENTUS


U.S. GILLOISE 1-4 LEVERKUSEN

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