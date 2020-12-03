UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı Tiran'da!

UEFA, gelecek sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maçının Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacağını duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar paylaşıldı.



Buna göre, UEFA'nın kulüpler düzeyindeki yeni turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde final karşılaşması Tiran'daki National Arena'da oynanacak.



İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya'nın katılacağı UEFA Uluslar Ligi Finalleri, İtalya'nın Torino ve Milan şehirlerinde düzenlenecek.



2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Açıklamada, İsviçre'nin Montrö kentinde 2 Mart 2021'de yapılması planlanan UEFA Kongresi'nin ise 20 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.



