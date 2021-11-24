UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında beşinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta başlıyor
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24 Kasım 2021 14:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının beşinci haftasında Perşembe günü 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında beşinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 5. haftasında perşembe günü TSİ 18.30, 20.45 ve 23.00'de yapılacak maçlar şöyle:

18.30 Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan)

18.30 Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre)

20.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kopenhag (Danimarka)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere)

20.45 Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya)

23.00 Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna)

23.00 Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya)

23.00 Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda)


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