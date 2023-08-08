UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, çarşamba günü oynanacak iki maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı başlıyor
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08 Ağustos 2023 12:52
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, çarşamba günü iki maçla start verecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.

Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

 

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