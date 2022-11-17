UEFA anlaşması Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı

UEFA'nın Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir yapılandırma anlaşması imzalayan Beşiktaş'ın transfer yapabilmek için mali koşulları yerine getirmesi gerekiyor.



Buna göre siyah-beyazlıların mevcut durumda bonservisle futbolcu alabilmesi için satış yapması lazım. Devre arasında oyuncu satışı yapılırsa takviye için gereken kaynak bulunmuş olacak. Satış yapılmaması halinde ise yine kiralama formülü devreye sokulacak.



Burada TFF'nin belirlediği kulüp harcama limitleri de transferde belirleyici rol oynayacak.Beşiktaş sezon başında Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın satışlarından 10 milyon euro kazandı.



Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve Kerem Atakan Kesgin'in bonservisleri için ise yaklaşık 14 milyon euro harcadı.





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