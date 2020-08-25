UEFA açıkladı; Sevilla-B.Münih maçı seyircili

UEFA, Sevilla ile Bayern Münih arasında oynanacak Süper Kupa maçında tribüne seyirci alınacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA açıkladı; Sevilla-B.Münih maçı seyircili
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25 Ağustos 2020 16:06
UEFA, 2020 Süper Kupa'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.

Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.

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