UEFA açıkladı; Sevilla-B.Münih maçı seyircili

UEFA, 2020 Süper Kupa'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.



Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.



Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.



