"UEFA, 4. hakem Sebastian Coltescu'ya dört koruma verdi"

Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından UEFA, Rumen hakemi dört korumayla soyunma odasına gönderdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
'UEFA, 4. hakem Sebastian Coltescu'ya dört koruma verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2020 01:58
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.

Başakşehir'de başta Demba Ba olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet, dördüncü hakeme tepki gösterdi. Paris Siant Germain'de forma giyen birçok isim de Başakşehir'e destek verdi.

Fransız basını, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için