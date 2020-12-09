'UEFA, 4. hakem Sebastian Coltescu'ya dört koruma verdi'

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.



Başakşehir'de başta Demba Ba olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet, dördüncü hakeme tepki gösterdi. Paris Siant Germain'de forma giyen birçok isim de Başakşehir'e destek verdi.



Fransız basını, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.



Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.



