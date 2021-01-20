UEFA, 2020'nin en iyi 11'ini açıkladı

UEFA, futbolseverlerin oylarıyla seçilen 2020'nin en iyi 11'ini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA, 2020'nin en iyi 11'ini açıkladı
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20 Ocak 2021 15:49
UEFA'nın resmi internet sitesinde 6 milyon kişinin oylarıyla seçilen "2020 Yılının En İyi 11'i" açıklandı.



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