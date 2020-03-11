UEFA 2 büyük maçı 'seyahat kısıtlaması' nedeniyle erteledi

"TAKIMIMI GÖTÜREMEM"

ROMA: "UÇAĞA İZİN YOK"

, koronavirüs endişesi nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamaları sonrasıvemaçlarının ertelendiğini açıkladı.İtalya ile İspanya arasındaki uçuşların durdurulması sonrasında Roma, uçak bulamadığı için Sevilla maçına gidemeyeceğini açıklamış ve Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile oynayacakları maç için İtalya'ya gitmeyi reddettiklerini duyurmuştu.Angel Torres, "Getafe olarak, Inter maçı için Milano'ya gitmeyeceğiz. Eğer bu turu bizden alacaklarsa, alsınlar. Önemli değil. Başımız dik duracağız.." ifadelerini kullandı."UEFA'ya 'Bu maç için başka bir çözüm bulun' dedik." sözleriyle konuşmasına devam eden Angel Torres, "." dedi.Roma ise, İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini ve kendilerinin yolculuk yapmayı planladıkları uçağa da iniş izni verilmediğini duyurmuştu.