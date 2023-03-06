Miami Heat'in emektar veteranı Udonis Haslem, 2022-23 sezonunun sonunda emekli olacağını duyurdu.



Haslem, The Miami Herald'dan Anthony Chiang'a şunları söyledi:



"Artık tamamdır. Ne olursa olsun işim bitmiştir. Ben vereceğim katkıyı verdim. Bence bu aşamada, bu adamlara yol gösterecek başka bir ses gerekiyor. Birinin öne çıkıp bu ses olma zamanı geldi."



2003 yılında Florida'dan draftsız olarak NBA'e girmiş olan 42 yaşındaki oyuncu, tüm kariyerini Heat'te geçirdi ve takım tarihindeki en uzun süreli oyuncu konumundaydı.





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