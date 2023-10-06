Udoka: "VanVleet, Harden'a göre bize daha uyumluydu"

Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, James Harden yerine Fred VanVleet'i "uyumu" sebebiyle tercih ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Udoka: 'VanVleet, Harden'a göre bize daha uyumluydu'
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06 Ekim 2023 10:31
Son güncelleme 06 Ekim 2023 10:45
Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, James Harden yerine Fred VanVleet'i "uyumu" sebebiyle tercih ettiğini açıkladı.

Rockets'ın yaz döneminde Harden'ı kadrosuna katmak istediği bildirilmiş olsa da, Udoka'nın başantrenör olarak göreve getirilmesi sonrası bu rotada değişiklik yapılmıştı.

Harden yerine VanVleet'i tercih etme sebebi olarak Udoka, VanVleet'in Jalen Green gibi oyuncuları Harden'den daha iyi tamamlayabileceğine inanması olarak gösterdi:

"James yanlış anlamasın, fakat Fred daha uygun. Brooklyn'de James'e koçluk yapma fırsatım olmuştu. Şimdiye kadar gördüğüm en zeki oyunculardan biri. 'Ime James'i istemiyor' gibi bir ifade ağzımdan asla çıkmamıştı. 'En uyumlu hangisiyse ona bakalım.' demiştim.

Jalen (Green) ve diğer gençlerin seviye atlamalarını istiyorsak, topun onların elinde olması lazım. Benim James'i istemediğim söylentilerine gelince, asla böyle bir durum yok. Her şey uyumla ilgiliydi."

Harden, 2021'de ayrıldığı Rockets formasıyla çıktığı 621 maçta 29.6 sayı, 7.7 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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