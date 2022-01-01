Udoka: "Joe Johnson istese halen NBA'de oynar!"

Boston Celtics başantrenörü Ime Udoka, veteran oyuncu Joe Johnson'ın hala NBA seviyesinde oynayabileceğine inandığını belirtti.



Johnson'ın Celtics ile geçtiğimiz hafta yaptığı 10 günlük kontrat, geçtiğimiz gün sona ermişti ve Jayson Tatum ile Dennis Schröder gibi birkaç oyuncu sağlık protokollerinden artık geri döndüğü için, sözleşmesi yenilenmemişti.



Udoka, Johnson'a devam eden basketbol yolculuğunda şu şekilde iyi dileklerde bulundu:



"Fiziksel açıdan ve oynama becerisi yönünden, evet hala oynayabilir. Daha fazla pozitif vaka ortaya çıksaydı, ona daha çok süre verme konusunda kesinlikle hiç çekinmezdik.



Tecrübesi hemen göze çarpıyordu ve tüm oyunculardan gördüğü saygı düzeyi oldukça dikkate değer bir şeydi. Koçlar dışında, burada bulunan bazı adamlardan daha fazla konuşmuştu ve tecrübelerini bu adamlarla paylaşmıştı.



Buraya imza attığında, Jayson ve diğer adamlarla geçmişte onu nasıl örnek aldıkları hakkında konuşmuştuk. İster Jaylen Brown ister başka biri olsun, herkese destek oluyordu ve tavsiyeler veriyordu."



Kariyeri boyunca yedi kez All-Star seçilen 41 yaşındaki Johnson, Celtics'te geçirdiği süre boyunca halen faydalı bir oyuncu olabileceğini kanıtlamıştı.



